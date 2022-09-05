Türkiye Gazetesi

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Türkiye’nin dünya oyun pazarındaki yüzde 1’lik payını yüzde 5’lere çıkarmayı amaçladığını belirtti. 2020’de oyun pazarındaki geliri 880 milyon dolar olan Türkiye’nin bu alandaki geliri geçen yıl 1,2 milyar dolara çıkmıştı. Oyun ekosistemini geliştirme amaçlı kurdukları Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) ile kamplar düzenlediklerini dile getiren İbrahimcioğlu “Yaz ve kış kampları olarak düzenlediğimiz programlarda online ve fiziki ortamda 5 bine yakın kişiye eğitim ve mentorluk gibi destekler verdik. Bu kamplara 20 bine yakın başvuru aldık. Bu kamplarda 10 gün boyunca 3D animasyon, senaryo üretme, yazılım eğitimlerinin yanı sıra uzmanlarca oyun ekosistemiyle ilgili oyun hukuku, mali alanda da finansal eğitimler veriyoruz” dedi.

“Önümüzdeki dönemde yüzde 1’lik payımızı korumakla kalmayıp bu payı yüzde 5’lere kadar çıkarabileceğimize inanıyoruz” diyen İbrahimcioğlu, şöyle konuştu: Türkiye’de üretilen oyunların birçoğuna baktığınızda sadece Türkiye’deki, uzman personelin değil, yurt dışındaki ‘publisher’ların ve yurt dışı menşeili ‘publisher’ların da Türkiye’deki oyun geliştiricilerine oyun yaptırdığını görüyoruz. İçeriklerine baktığımızda da tarihimizden senaryo üreterek oyunlar çıktığını görüyoruz. Bu oyunların dünya pazarında satılabildiğini görüyoruz. Profesyonel uzman kadroları, girişimcilik şemsiyesiyle buluşturabilir ve bu alana yöneltebilirsek dünyaya kendi var olan içeriklerimizle beraber çünkü güçlü içerik üretebilmek için çok güçlü tarihimiz ve kültürümüz var, bunların tamamını kullanarak rahatlıkla yüzde 1’lik seviyeyi yüzde 5’lere çekebileceğimize inanıyoruz. Kilogram başı ihracat değerini en rahat artırabileceğiniz bir alandayız. Bugün oyunlarını yükleyebiliyor, anlık olarak Bayburt’un köyünden Amerika’da oyununuzu oynatabiliyorsunuz.

Yerli oyunlar beğenide dünya ortalamasını aştı Gaming in Turkey'in 2020 raporuna göre uygulama mağazası Google Play'de 171 bin 986 oyun yayıncısı arasında 2.689'dan fazla Türk yayıncı bulunuyor.

Yerli oyun geliştirme şirketinden global başarı Türk oyun şirketlerinin uluslararası alanda ivmesi yükseliyor. Yerli geliştirilen ‘Bus Simulator: Ultimate’ isimli oyun, kısa sürede dünya genelinde 10 milyon kullanıcı tarafından indirildi.