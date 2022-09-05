Türkiye Gazetesi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, yoğun ilgi gördü. İlk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin, üçüncü gün 120 bin kişinin gezdiği festivali, dördüncü gün 105 bin, beşinci gün ise 220 bin kişi ziyaret etti. Böylece TEKNOFEST KARADENİZ’i 5’inci günün sonunda gezenlerin sayısı 650 bine ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yarışmacıları ödüllendirdiği TEKNOFEST, geride kalan 5 gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Festivalde Bayraktar Teknoloji’nin ürettiği Akıncı ve Bayraktar TB2 insansız savaş araçları, yerli Atak helikopterleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın akrobasi uçuşları da gerçekleştirildi.

SELÇUK BAYRAKTAR’DAN SEFERBERLİK VURGUSU

TEKNOFEST KARADENİZ’in ödül töreninde konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST fikrinin hem bugün hem de gelecek için umut veren bir iklim olduğunu belirterek “Değerli genç kardeşlerim. Sizler tam bağımsız ve müreffeh Türkiye’nin yarınlarısınız. Sizler geleceğimizdeki umut dolu hikâyelerin yazarlarısınız. Sizler, millî teknoloji hamlesi meşalesini geleceğe taşıyacak sancaktarlarımızsınız. Biliyoruz kolay olmayacak. Türlü türlü engellerle yolunuza akamet taşları döşenmeye çalışacak ancak tüm bu taşlarla, yolunuzu kesecek takozlarla el ele, omuz omuz, sırt sırta vererek mücadele edeceğiz. Kim millî teknolojilerin büyümesi için omuz verirse, onlarla hep yan yana yürüyeceğiz” dedi. Yarışmalara katılan teknoloji takımlarının bir yıllık ve binlerce saat emeğin ardından TEKNOFEST’e geldiklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti: Millî teknoloji hamlesi sadece gençlerimizin çabalarıyla değil, milletimiz tarafından âdeta bir seferberlik ruhuyla sahip çıkıldığı takdirde hedefe ulaşacak ve menzile varacaktır. Seneye TEKNOFEST 2023’te İstanbul’da görüşmek üzere.

TÜRKİYE, 2. NÜKLEER SANTRALE MALZEME TEMİN ETMEYE HAZIR

TEKNOFEST KARADENİZ’deki stantlarında vatandaşları bilgilendiren Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’nde yer alan Türk tedarikçi ve şirketlerin artık hem Türkiye’nin 2. nükleer santral projesi olan Sinop Nükleer Güç Santrali için malzeme ve ekipman temin etmeye hazır olduğunu hem de başka ülkelerde gerçekleştirilecek nükleer güç santralleri için ürün temin edebilecek seviyede olduğunu söyledi. Projede çalışan 20 bin kişiden yüzde 80’inin Türk olduğuna değinen Denis Sezemin, şunları söyledi: Faaliyette olan nükleer santralde çalışan 1 kişi için yan sektörlerde ilaveten 10 kişilik bir istihdam oluşuyor. Nükleer santral faaliyetteyken o bölgedeki nüfus artışı yaklaşık yılda 30 bin kişi olacak.

'ULAK ROBOT' AFET VE SAVAŞ BÖLGELERİNDE HABERLEŞMEYİ SAĞLAYACAK

ULAK Haberleşme AŞ’nin geliştirdiği ‘Ulak Robot’ ile afet ve savaş bölgelerinde haberleşmeye katkı sağlanması hedefleniyor. ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Zafer Orhan “Bu robot, sel veya deprem bölgesinde haberleşmeye katkı sağlayacak önemli cihazlardan biri olacak. Haberleşmenin 5G’deki bütün yeteneğini bu robot üzerindeki merkezde yönetebiliyorsunuz. Bu robot, binlerce cihazın birbiriyle konuşmasını sağlayacak” dedi.

TEKNOFEST’te yoğun ilgi… Yerli ağır makineli tüfek CANİK M2F ilk defa halkla buluştu Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, CANiK M2F ağır makineli tüfeğini ilk defa TEKNOFEST'te halkla buluşturdu. Canik M2F, TEKNOFEST’te ilgi odağı haline geldi.

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