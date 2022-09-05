Türkiye Gazetesi

30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ sona ererken, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmede bulundu. Valilik binasında yapılan toplantıda konuşan Vali Zülkif Dağlı, “İlk Adım Şehri Samsun olarak 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ’e başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadık.” dedi.

Devamında ise Zülkif Dağlı, organizasyonu anlatarak şöyle konuştu: “Çarşamba Havalimanı’nda yaklaşık 170 bin metrekarelik dev bir festival alanı hazırladık. Fuar ve Kongre Merkezi, 19 Mayıs Stadyumu, Samsun Lojistik Merkezi ve Çarşamba ilçemizde özel araçlar için 10 bin araçlık otopark alanları oluşturuldu, ziyaretçilerin festival alanına ulaşımları için ring seferleri organize edildi. Kırsal mahallelerdeki öğrencilerimizin festival alanına ulaşmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.”

‘600 BİN YARIŞMACI BAŞVURDU’

TEKNOFEST’in Samsun’da düzenlenmesinin şehre ilerleyen dönemlerde de katkı sağlayacağını belirten Zülkif Dağlı, yarışmacı sayısına ilişkin bilgilendirme yaptı:

"2021 yılında TEKNOFEST’e 704 takım projesiyle katılım sağlayan Samsun, yürütülen çalışmalarla bu yıl 35 bin proje ile katılım sağladı. Geçen yıl ilimizden TEKNOFEST’te finale çıkan proje sayısı yaklaşık 40 iken bu yıl finale çıkan proje sayısı 135 oldu. 40 ana başlıkta düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ’e 600 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmalara ilkokuldan üniversite ve üzeri seviyeye kadar her eğitim seviyesinden gençler, mezunlar ve profesyoneller katıldı. Festivalle birlikte milli teknoloji üretme ve geliştirme alanında oluşacak farkındalığın sanayi sektörüne pozitif yönde bir etki yapmasını bekliyoruz. Festival, ulusal/uluslararası tanıtım açısından büyük bir fırsatı da beraberinde getirmektedir. Tarihi, doğal ve turistik zenginliklerimizin tanıtımına katkı vererek il turizminin gelişmesine fayda sağlayacaktır. İlimizin ileri dönemdeki turist sayısını da ciddi manada artıracaktır.”

TEKNOFEST KARADENİZ’E 1 MİLYON 250 BİN KİŞİ KATILDI

900 bini aşkın kişinin teknoloji festivalini ziyaret ettiğini açıklayan Vali Dağlı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra Avrupa ülkeleri ile dost ve kardeş ülkelerden 900 bini aşan sayıda kişi TEKNOFEST’i ziyaret etti. TEKNOFEST KARADENİZ, ülkemizin ve dünyanın birçok bölgesinden de altı gün boyunca televizyon ekranları ve dijital platformlardan takip edildi. Şehrimiz, etkilerini ilerleyen dönemlerde de fazlasıyla hissedeceğimiz önemli bir prestij kazandı.

Her daim gurur duyduğumuz pilotlarımızın yüksek teknoloji ile donatılmış uçak gösterileriyle unutulmaz anlar yaşandı. Festival için şehrimize gelen misafirlerimiz Karadeniz’in incisi Samsun’un doğasını, tarihini ve zengin kültürünü de keşfetti. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimiz il ekonomisine hareketlilik getirerek, otelcilik sektörü başta olmak üzere hizmet sektöründeki tüm esnafımıza da doğrudan katkı sağladı. Altı gün boyunca tam anlamıyla muhteşem bir festival yaşadık. Çocuklarımız için önemli bir fırsat ve büyük bir birikim oldu. Samsun’un uluslararası organizasyonlara her zaman hazır olduğunu ve bu tür dev etkinlikleri çok başarılı bir şekilde düzenleyeceğini tüm dünyaya gösterdik.

Bu muhteşem organizasyonun Samsun’da düzenlenmesine karar veren, katılım sağlayan ve emek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları, üniversitelerimiz, öğrencilerimiz ve özellikle büyük ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'i Samsun'da 900 bin kişi ziyaret etti. Samsun merkezli olarak Karadeniz genelinde düzenlenen TEKNOFEST ise toplamda ise 1 milyon 250 binden fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

Yüzbinler Teknofest'e aktı Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ dün sona erdi. 6 günlük festivali 5 günde 650 bin kişi ziyaret etti.

TEKNOFEST Karadeniz'e son günde de ziyaretçi akını Samsun-Çarşmba Havalimanı’nda bu yıl 5. 'si düzenlenen Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST son günnüde de ziyaretçi akınına uğradı. Milli ve yerli imkanlarla geliştirilen son model hava savunma araçları vatandaşların büyük ilgisini çekti.