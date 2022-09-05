Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) milletvekillerinin önerdiği yeni bir düzenlemeye göre, üye ülkelerde satılan tüm akıllı telefonlar için bazı yeni katı kurallar gelebilir. Buna göre, Apple’dan Xiaomi’ye kadar telefon üreticileri en az beş yıllık güvenlik güncellemeleri ve üç yıllık işletim sistemi güncellemeleri sunmak zorunda kalacak. Ayrıca söz konusu güvenlik ve sistem güncellemeleri yayınlandıktan sonra en geç iki ay içerisinde kullanıcılara ulaşmalıdır. Yani tüm Android kullanıcıları güncellemeleri oldukça hızlı bir şekilde almaya başlayacak.

TELEFONLAR DAHA AZ SIKLIKLA DEĞİŞECEK

Tüketiciler açısından bakıldığında, AB sayesinde Android ve iPhone kullanıcıları yazılım ve güvenlik güncellemelerini hem hızlı bir şekilde hem de daha uzun süre alabilir.

Bu kurallar uygulanırsa, Android telefon üreticileri için büyük bir değişiklik olacak. Çünkü yalnızca Samsung ve Google, akıllı telefonları için beş yıllık güvenlik güncellemesi desteği sunuyor. Buna karşılık, Samsung üst model telefonları için dört büyük Android güncellemesi sunarken, Google ve diğer markalar, belirli cihazlar için üç veya daha az işletim sistemi güncellemesi sağlıyor.

Bu tür bir düzenleme, şirketleri yalnızca amiral gemisi telefonlar için değil, aynı zamanda normalde aynı muameleyi görmeyen orta sınıf ve bütçe telefonları için de daha uzun güncellemeler sunmaya zorlayacak. Bu da kullanıcılar açısından oldukça önemli. Zira bir Android telefonun güncellemeler açısından ömrü 3-5 yılda bitiyor. Bu sürenin uzaması kullanıcıları sürekli telefon değiştirme gereksiniminden de kurtaracak.

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