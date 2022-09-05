Türkiye Gazetesi

Bir hacker forumunda yayınlanan iddiaya göre, TikTok’un verilerinin depolandığı Alibaba Cloud sunucusunu hackleyen bilgisayar korsanları, TikTok kaynak kodlarının yanı sıra 2 milyar kullanıcıya ait verileri ele geçirdi. WeChat isimli mikroblog sitesinin de hacklendiği iddia edildi. Bilgisayar korsanları, ele geçirdikleri verileri ya satışa çıkaracaklarını ya da yayınlayacaklarını belirtti.

Bilgisayar korsanları, veri tabanında saklanan toplamda 2,05 milyar kullanıcının bilgilerini ele geçirdiklerini ileri sürdü. Söz konusu dosya boyutunun ise 790 GB’a ulaştığı aktarıldı. Bununla birlikte, veri tabanında kullanıcıların hangi bilgilerinin yer aldığı ise henüz bilinmiyor.

Çin merkezli ByteDance şirketine ait sosyal medya platformu TikTok, konuya ilişkin ilk açıklamayı bir sözcünün Bloomberg News’e konuşmasıyla yaptı. TikTok sözcüsü, “Güvenlik ekibimiz bu iddiaları araştırdı ve söz konusu kodun TikTok'un backend kaynak koduyla tamamen alakasız olduğunu belirledi." dedi.

TikTok'ta suç gelirleri aklanıyor iddiasına MASAK'tan inceleme MASAK, Türkiye'de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu TikTok'ta, suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar üzerine harekete geçti. Sosyal medya platformundaki para transferleri, mercek altına alındı.

TikTok gözünü müzik dünyasına dikti: Spotify’a rakip oluyor Çin’de kurularak tüm dünyaya yayılan sosyal medya ağı TikTok kendi müzik uygulamasını geliştiriyor. Video paylaşım özellikleri ile Instagram’ın en büyük rakibi konumuna yükselen TikTok’un bu defa Spotify gibi müzik akışı uygulamalarına rakip olacağı söyleniyor.