Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği (SSI) desteğiyle 41 savunma sanayii firması Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarlarından ADEX (Azerbaijan International Defence Exhbition) Fuarı’na katılacak. Azerbaycan Cumhuriyeti Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı girişimleri ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı destekleri ile bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek ADEX (Azerbaijan International Defence Exhbition) Fuarı 6-8 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşecek.

ADEX Fuarı Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarlarından biri olurken, her 2 yılda bir gerçekleştiriliyor ve ilk olarak 2014 yılında düzenlendi.

Yarın başlaması planlanan uuara Türkiye adına Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği ile birlikte 41 savunma sanayii firması katılım sağlayacak. Ekipler, 2 bin 801 metrekare toplam alanda, fuar alanın yarısından fazlasını kaplayacak büyüklükte ‘Türk Milli Pavilyonu’ konsepti içinde yer alacak.

Fuar süresince Türk resmi heyeti ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülke heyetleri ile görüşmeler yapacak. Türkiye Milli Pavilyonu'nda, fuar katılımcılarına Türk savunma sanayii ve ileri teknolojik yetenekleri hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

TUSAŞ DA ADEX FUARI’NA KATILIYOR

Dünya havacılık ve savunma endüstrisinin ilk 100 havacılık ve savunma şirketinden biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) de ADEX’e katılım sağlayacak şirketler arasında. Platformlarının modellerini ziyaretçilerle buluşturacak olan şirket, katılacak olan heyetlerle olası bölgesel iş birliklerini görüşecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, tasarımından üretimine yerli, milli ve özgün projelerinin uluslararası bilinirliğine katkı sağlayacak faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye’nin ilk eğitim uçağı HÜRKUŞ, ilk jet eğitim uçağı HÜRJET ve dünyanın sayılı beşinci nesil savaş uçağı projelerinden olan Milli Muharip Uçak başta olmak üzere uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uzay projelerini ADEX’te ziyaretçilerle buluşturacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konuya ilişkin, “Dünya’nın yakından takip ettiği projelerimizi ADEX’e katılacak ziyaretçilerle paylaşacak olmanın heyecanı içindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TEKNOFEST çerçevesinde gençlerle buluştuğumuz Azerbaycan’da, bu kez bölge coğrafyasından ülkelerin devlet ve askeri yetkilileri ile bir araya geleceğiz. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile birçok alanda potansiyel iş birliklerini görüşme fırsatı bulacağız” şeklinde bir açıklama yaptı.

OTOKAR COBRA II'Yİ SERGİLEYECEK

Otokar, Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (Azerbaijan International Defence Exhibition-ADEX 2022) Cobra II Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı'nı sergileyecek. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otokar'ın Azerbaycan ile uzun yıllara dayanan bir iş birliği olduğuna vurgu yaparak şu şekilde konuştu:

"Kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerinin en önemli yansımalarından biri hiç şüphesiz ki savunma sanayii alanında gerçekleştirilen iş birliği projeleri. İki ülke arasındaki süregelen güçlü bağın etkisiyle, iş birlikleri her geçen gün artıyor. 1990'lı yıllardan bu yana Otokar üretimi askeri araçlar Azerbaycan'da başarıyla hizmet veriyor. İlk zırhlı araçlarımızın ihracatını yaptığımız 2010 yılından bu yana Azerbaycan'ın savunma ihtiyaçları için çalışıyoruz, bugün değişik tip ve konfigürasyonlardaki araçlarımız farklı kullanıcıların envanterinde görev alıyor.

Silahlı Kuvvetler envanterinde yer alan Otokar zırhlı araçlarının başarılı performansının Azerbaycan'daki kullanıcılar tarafından da takdir ediliyor olması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan, Cobra ll araçlarını ilk defa envanterine aldı. Dünyada sınıfının en iyisi olarak kabul edilen ve kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına modüler yapısı ile cevap veren yeni nesil zırhlı aracımız Cobra ll ile Azerbaycan'ın gelişen ve değişen ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğun ve süregelen iş birliğinin uzun yıllar devam edeceğine inanıyor, Otokar olarak her türlü göreve hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmekten mutluluk duyuyorum.

Otokar, modern orduların ve güvenlik güçlerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kara sistemlerinde yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Otokar'ın askeri araçları Türk ordusu ve güvenlik güçleri dahil dünyada 35'ten fazla dost ve müttefik ülkedeki 55'ten fazla kullanıcı envanterinde yer alıyor, çok farklı coğrafyalarda, zorlu iklim koşullarında, riskli bölgelerde aktif olarak hizmet veriyor."

COBRA II'NİN TEKNİK DETAYLARI

Cobra II, yüksek koruma, taşıma kapasitesi ve büyük iç hacmi ile öne çıkıyor. Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra komutan ve sürücü dahil 10 kişilik personel taşıma kapasitesine sahip Cobra II, balistik, mayın ve EYP tehditlerine karşı üstün koruma özelliği sayesinde üst düzey güvenlik sunuyor. En zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek performans sağlayan COBRA II, isteğe bağlı olarak amfibik tipte üretiliyor ve ihtiyaç duyulan farklı görevlere uyum sağlıyor. Geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde özellikle tercih edilen Cobra II, Türkiye’de ve ihracat pazarlarında sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları da dahil birçok görevi başarıyla sürdürüyor. Cobra II aynı zamanda, sahip olduğu modüler yapı sayesinde personel taşıyıcı, silah platformu, kara gözetleme radarı, KBRN keşif aracı, komuta kontrol aracı ve ambulans olarak da görev alabiliyor.

Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX), başkent Bakü’de yer alan Bakü Expo Center’da 6-8 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

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