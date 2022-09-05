Türkiye Gazetesi

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA başta olmak üzere yerli İHA’lar gündemden bir an olsun düşmüyor. Neredeyse her gün ihracat için bir ülkenin daha adı anılırken, geçtiğimiz hafta bu konuda dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden Baykar, Bayraktar TB2 ihracatı yapılan ülke sayısının 24’e çıktığını açıklamıştı. Açıklamadan kısa süre sonra Romanya Savunma Bakanlığının ülke meclisine başvurarak, Türkiye’den 300 milyon dolar değerinde 18 Bayraktar TB2 satın almak istediği haberleri yayıldı. Romanya, Rusya’nın işgali sonrasında kendini potansiyel bir Rus tehdidinden korumak isteyen tek ülke değil.

TRT Haber’den Sertaç Aksan’ın haberine göre, Rusya’ya karşı kendini korumak için Bayraktar TB2’ye yönelen Doğu Avrupa ülkelerinin sayısı gittikçe artıyor. Yerli SİHA’ların Rusya’nın geliştirdiği silah sistemlerine karşı oldukça başarılı olduğunu belirten uzmanlar, bazı bölgelerde Rus tehdidine karşı Türk SİHA’larıyla ‘duvar örme’ye çalıştığını söylüyor.

RUSYA VE ÇİN TEHDİDİNE KARŞI YERLİ SİHA’LAR

Savunma Politikaları Analisti Turan Oğuz, silahlı insansız hava araçların rağbet gördüğü bölgelerin daha çok, agresif bir askeri politika izleyen Rusya ve Çin’in çevresindeki ülkeler olduğunu belirtti. İlaveten, sınırlarında anlaşmazlık ve çatışma yaşayan Orta Asya ve Afrika ülkelerinin de bu listede yer aldığını söyledi.

Turan Oğuz, ülkelerin satın alma konusunda nelere dikkat ettiğini de açıkladı. Savaşa yakın ülkeler, düşman hava savunmaları ile ağır zırhlılar dahil kara unsurları karşısında etkili olabilecek SİHA’ları tercih ederken, terörle mücadele eden ülkelerin ise kaliteli ama aynı zamanda da ilk temin, mühimmat, bakım ve benzer açılardan uygun fiyatlı olan SİHA’ları istediğini ifade etti.

Turan Oğuz, her iki gruptaki ülkelerin de keşif, gözetleme, istihbarat, topçu vasıtaları için ileri gözetleyici olarak kullanma ihtiyacı hissettiğinin altını çiziyor.

SINIFININ EN İYİSİ: BAYRAKTAR TB2

SİHA denildiğinde akıllara ilk gelen üretici konumundaki Baykar’ın geliştirdiği Bayraktar TB2, Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında zafere ulaştığı Karabağ Savaşı’nın ardından Ukrayna’da da oldukça başarılı oldu. Turan Oğuz, yukarıda da belirtilen ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda Bayraktar TB2’nin tüm bunlara cevap verebilen sınıfındaki en iyi SİHA olduğunu ileri sürüyor.

Oğuz, “Yakın tarihimizde en fazla ve en kolay şekilde hava savunma sistemi, tank, zırhlı araç, ağır silah ve terörist yok eden platform TB2. Bu unvanlarını 6-7 yıldır Türkiye, Suriye, Libya, Karabağ ve Ukrayna’da başta Rus silahları olmak üzere çok farklı ülkelerden çok farklı sistemleri etkisizleştirerek kazandı.” diyerek TB2’nin başarısının kanıtlarını hatırlatıyor.

RUSYA’YA KARŞI TÜRK SİHA’SI

Romanya’nın da Bayraktar TB2’yi istemesinin ardından Rusya’nın komşusu olan neredeyse tüm ülkeler yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SİHA’lara yönelmiş oldu. Şu anda Ukrayna, Polonya ve Macaristan’da yerli SİHA’lar kullanılıyor. Estonya, Letonya, Litvanya, Sırbistan gibi diğer Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin de Türk SİHA’larına yöneleceğine dair görüşler var.

Asya tarafında ise Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere Türk SİHA’larını alan ya da bu yönde adım atanların sayısı artmaya devam ediyor.

Bayraktar TB2 SİHA’nın vurduğu tüm askeri araçlar açıklandı Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin öncü şirketlerinden Baykar, tüm dünyanın gündeminde. Önce Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a Ermenistan karşısında önemli zaferler sağlayan yerli SİHA’lar şimdi de Ukrayna’ya Rusya işgali karşısında kritik çatışmaları kazandırtıyor. Peki, şimdiye kadar Bayraktar TB2 SİHA tarafından kaç askeri araç imha edildi? İşte cevabı…

300 milyon dolar değerinde... Bayraktar TB2'ye bir ülke daha talip! Artık havacılıkta en büyük ihracatçı Baykar Savunma şirketinin Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayi sektörünün son yıllarda yıllık olarak yüzde 15 büyüdüğünü vurgulayarak, Bayraktar TB2 SİHA'ya talebin gittikçe arttığını belirtti. Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 için 24 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladıklarını açıkladı.