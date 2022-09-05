Türkiye Gazetesi

Güney Kore hükümetinin aktif olarak kullandığı YouTube kanalına siber saldırı düzenlendi ve sonucunda hackerlar, birkaç saatliğine sayfayı yönetti. Bilgisayar korsanları, kanalın ismini 'SpaceX Invest' olarak değiştirdikten sonra Elon Musk'ın Katar Ekonomik Forumu'nda Bloomberg'ten John Micklethwait'e verdiği demeçten kesitler yayınladı. Musk, söz konusu yayında kripto paralar hakkında ifadelerde bulunuyordu. Bu röportajın muhtemelen insanları dolandırmak için yayınlandığı düşünülüyor.

Yonhap sitesinin haberine göre, 3 Eylül Cumartesi günü gece saatlerinde gerçekleşen siber saldırıda yayınlanan söz konusu Musk'ın röportajı aslında uzun süre gündemde konuşulan bir konuydu. Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Musk, şirketlerinde kripto paraların kullanıldığını belirterek Dogecoin'i (DOGE) önermişti.

Bununla birlikte, Güney Kore hükümetinin kurduğu üç YouTube kanalı da son iki hafta içinde siber saldırıya uğradı. YouTube'ın sahibi teknoloji devi Google da bu hack girişimlerini doğruladı. Güney Kore hükümeti ise açıklama yapmadı.

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