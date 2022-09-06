Türkiye Gazetesi

Hackerlar, James Webb Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen bir görüntünün kopyasına hack yazılımını yükledi. Securonix'in siber güvenlik araştırmacıları, fotoğrafın kötü amaçlı Base64 kodunu içerdiğini söyledi. Dosya taratma sitesi VirusTotal'a göre bu yazılım tüm antivirüs programlarının denetiminden kaçmayı başarıyor.

Independent’ın haberine göre, bu dosyayla hackerlar, James Webb Uzay Teleskobu'nun kaydettiği fotoğraftan ibaret gibi görünen ama ‘Base64’ adlı bir kodu içeren bir görüntü dosyasının indirilmesini sağlıyor. Bu yazılım, bilgisayar korsanlarının daha sonra yararlanabilmesi için indirildiği bilgisayarın zayıf yönlerini belirleme amacıyla çeşitli testler gerçekleştiriyor. Ancak teleskop tarafından çekilen görüntü aslında yem olarak kullanılmıyor bile. Aslında görüntü, antivirüs programlarından kaçınmak için kullanılıyor.

SMACS 0723 galaksi kümesine ait James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen o fotoğraf (Foto: NASA)

Söz konusu fotoğraf, James Webb Uzay Teleskobu’nun çektiği ‘SMACS 0723’ adlı galaksi kümesinin görüntüsünün kopyası. NASA'nın 10 milyar dolar maliyetle geliştirdiği Webb Teleskobu, söz konusu galaksi kümesini görüntüledikten sonra Temmuz ayında görüntüsünü yayınlamıştı. Binlerce galaksinin yer aldığı fotoğraf karesinin ‘evrenin ilk dönemlerine ait ilk fotoğraf’ olduğu açıklanmıştı.

James Webb Uzay Teleskobu göz kamaştırıcı Einstein halkasını görüntüledi Temmuz ayında, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk görüntülerin yayımlanmasından bu yana Webb haberlerinde Jüpiter'in muazzam ayrıntılı fotoğraflarından bilinen en uzak yıldıza kadar akıllara durgunluk veren uzay fotoğraflarını gördük. Ancak bu defa Webb Teleskobu çok başka bir görüntü yakaladı…

Dünyanın dışında ilk defa bulundu! James Webb Uzay Teleskobu'ndan büyük keşif NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı), ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve CSA (Kanada Uzay Ajansı) tarafından geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu birbirinden önemli keşiflere imza atmaya devam ediyor. James Webb Uzay Teleskobu bir ötegezegende ilk defa karbondioksit tespit etti