Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 'Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği', bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile birlikte elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumuna ilişkin önemli bir adım atıldı. Elektrikli araç sahiplerine yönelik şarj ağı işletmecilerinin ağlarına yeni bir istasyon eklemek istemesi halinde gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının, en geç 31 Temmuz 2023 tarihine kadar EPDK'ye sunulması gerekecek.

Buna göre, şarj ağının genişletilmesi ve daraltılmasına ilişkin madde uyarınca şarj ağı işletmecisi tarafından ağa istasyon ekleme işlemi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 31 Temmuz 2023 tarihine kadar EPDK'ye sunulması zorunlu olacak.

Ayrıca, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait ‘380 kV Yatağan TM İrtibatları Enerji İletim Hatları Projesi’ güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Türkiye’nin ilk ultra şarj özellikli elektrikli otobüsleri yolcu taşımaya başladı Samsun Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada tasarruf sağlamak ve karbon emisyonunu düşürmek için ürettirdiği yerli elektrikli otobüsler yola çıktı. Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsleri, Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ’de yolcuları taşımaya başladı.

ÖTV indirimi Resmi Gazete’de yayımlandı: Elektrikli otomobillerde büyük indirim! 300 bin TL’ye kadar düştü Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, Elektrikli otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi geldi. Yapılan yeni düzenlemede motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 olacak. Yapılan değişiklik birçok otomobil modelinin ÖTV oranını yüzde 60'tan yüzde 10 çekerken, fiyatlarda da 300 bin TL'ye varan indirimler olacak. İşte ÖTV düzenlemesiyle ilgili son dakika bilgileri…