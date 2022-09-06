Türkiye Gazetesi

Huawei, neredeyse iki yıl sonra yeni Mate serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını resmen tanıttı. Kasım 2020'de Mate 40 serisi duyuran şirket bu defa ise Mate 50 akıllı telefon modellerini tanıttı. Sözü uzatmadan yeni akıllı telefonların özelliklerine ve tasarımına hızlıca bir göz atalım...

Mate 50, Mate 40'a oldukça benzeyen bir tasarım barındırıyor. Kavisli bir arka panele ve kavisli kenarlara sahip olan bu telefonun arka panelinde Mate 50'dekine benzer büyük bir dairesel kamera modülü yer alıyor. Ancak tasarımında değişiklikler var, bu yeni telefondaki dairesel modülde tek bir büyük kamera modülü mevcut.

Çinli şirket yeni telefonlarının özelliklerini ve fiyatını tanıttı

Huawei Mate 50, FHD+ (2700 x 1224 piksel) çözünürlüğe sahip 6.7 inç OLED ekranla geldi. Delikli ekran tasarımının yanı sıra 90Hz yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olduğu da açıklandı. Ayrıca ekran içi parmak izi tarayıcısı da bulunuyor. Mate 50 Pro ve Mate 50 RS modelleri ise 6,74 inç OLED 120 Hz yenileme hızlı ekranla geliyor.

HUAWEI MATE 50 TEKNİK DETAYLAR

Çinli şirketin yeni akıllı telefonları, en az 8 GB RAM’le gelen Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC işlemciyle kullanıcıların karşısına çıktı. Bunun yanı sıra telefonda 5G bağlantısı yok ve yalnızca 4G ağını destekliyor. Bununla birlikte şirket, Apple’ın iPhone 14 serisinde sunmayı planladığı iddia edilen bir teknolojiyi bu yeni akıllı telefonlarında kullanıcılara sunuyor. Mate 50 serisi, hücresel 3G, 4G veya 5G kapsama alanının olmadığı çok uzak bölgelerde hücresel aramalara ve mesajlara izin veren uydu iletişim teknolojisine sahip.

Huawei Mate 50'nin görünümü

Mate 50 modeli, 50 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş açı + 12 megapiksel periskop telefoto kamera sensörleri barındırıyor. Mate 50 Pro ise 50 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş açı + 64 megapiksel periskop telefoto kamera sensörlerinden oluşuyor. Mate 50 RS modelinde ise 50 megapiksel ana + 13 megapiksel ultra geniş açı + 48 megapiksel 35x telemacro kamera sensörü mevcut.

Huawei Mate 50 uzun zamandır bekleniyordu

Batarya tarafına gelecek olursak, 66W hızlı şarjı ve 50W'a kadar kablosuz hızlı şarjı destekleyen 4.460mAh pil gücüne sahip olduğu da açıklandı. Mate 50 Pro ve Mate 50 RS modellerinde ise 66W kablolu / 50W kablosuz şarj destekli 4.700 mAh pil kapasitesi var.

HUAWEI MATE 50 FİYATI

Huawei Mate 50, beş farklı renk seçeneğinin yanı sıra üç farklı depolama seçeneği sunuyor; 128 GB, 256 GB ve 512 GB. 128 GB modeli 4.999 Yuan (720 dolar), 256 GB modeli 5.499 Yuan (791 dolar) ve 512 GB modeli 6.499 Yuan (935 dolar) fiyat etiketine sahip. Ancak fiyatı da modellere göre değişiklik gösterecek, Mate 50 Pro’nun 979 dolardan, Mate 50 RS’in 1.872 dolardan, Mate 50 E’nin ise yaklaşık 575 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı açıklandı.

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