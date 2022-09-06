Türkiye Gazetesi

Hollanda'nın saygın üniversitelerinden Maastricht Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsünden bir grup bilim insanı koronavirüsün tespiti açısından oldukça önemli ve öncü bir çalışmaya imza attı. Ekip, yapay zeka yardımı kullanılan bir mobil uygulamayla, insan seslerinde COVID-19'un tespit edilip edilmeyeceğine dair bir çalışma başlattı.

Araştırmacılar yaptıkları deneylerde, Cambridge Üniversitesinin COVID-19 Ses Uygulaması'ndaki 4 bin 353 sağlıklı ve sağlıksız katılımcıdan, 893 ses kaydı (308'i Kovid-19 testi pozitif olan) inceledi. Uzmanlar, kayıtları analiz etmek için insan kulağının ses frekanslarındaki değişimi gösteren Mel-spectrogram adlı ölçeği kullandı.

VAKA TESPİTİNDE YÜZDE 89 DOĞRULUK

Maastricht Üniversitesi Veri Bilimi Enstitüsünden Wafaa Aljbawi, "COVID-19 hastası olmayanların sesini diğer seslerden ayırabilmek için farklı yapay zeka modelleri geliştirdik ve hangi modelin COVID-19 vakalarını tespit edebilmede daha iyi sonuç verdiğini değerlendirdik." dedi. Aljbawi, Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) modelinin diğer yapay zeka modellerinden daha iyi sonuç verdiğini sözlerine ekledi.

Araştırmada, COVID-19 vakalarını ses ile tespit etmede yüzde 89 doğruluk sağladığı ve COVID-19 hastası olmayan kişileri tespit edebilme doğruluğunun ise yüzde 83 olduğu açıklandı. Çalışmanın sonuçları, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Avrupa Solunum Derneği Uluslararası Kongresi'nde sunuldu. Araştırmacılar, COVID-19 teşhisinde bu uygulamanın yapılan antijen testlerinden daha hızlı, kolay ve ucuz olduğunu aktardı.

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