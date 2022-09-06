Türkiye Gazetesi

İtalyanca yayın yapan Il Sole 24 Ore isimli medya organı haberinin girişinde “Türk havacılık şirketi Baykar'ın Teknoloji Müdürü, Genel Müdür olan kardeşi Haluk ile birlikte birkaç yıl içinde Türkiye'yi dünyanın en büyük İHA ihracatçısı yapmayı başardı” ifadesine yer verildi. Devamında ise Selçuk Bayraktar’a vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Savaş meydanlarında film yıldızlarından, pop yıldızlarından ve hatta futbolculardan daha ünlü soyadları vardır. Bugün dünyada en çok kullanılan otomatik tüfeğin geliştiricisi Rus mühendis Kalaşnikof'un yanı sıra Türk mühendis ve iş insanı Selçuk Bayraktar da kuşkusuz savaşın gidişatını değiştiren bu dar elit kesimde yer alıyor.”

'TÜRKİYE'NİN ELON MUSK'I'

Selçuk Bayraktar hakkında “Biri Massachusetts Institute of Tecnology'de (MIT) olmak üzere iki master derecesine sahip olan Selçuk Bayraktar, Türkiye’de çok tanınan bir şahsiyet. Hayranlarının gözünde bir nevi 'Türk Elon Musk'ı temsil edecek yeteneklere sahip.” denildi.

Haberin ilerleyen bölümünde de Selçuk Bayraktar için bir benzetme yapıldı; ‘Türkiye, kendi Elon Musk’ı sayesinde İHA ihracatında lider’ ifadesi kullanıldı. Bayraktar TB2’lerin ününe değinen haber editörleri, Türk SİHA’larının Ukrayna'da Rus gemilerine karşı oldukça başarılı atışlar yaptığını vurguladı. Ayrıca TB2’lerin kullanıldığı bölgelerde (Ukrayna, Karabağ, Libya gibi) savaşların seyrini değiştirdiği, kullanan ülkeye / tarafa üstünlük sağladığı ve hatta zafere götürdüğü de aktarıldı.

BAYKAR EN BÜYÜK İHRACATÇI OLDU

Türkiye’nin savunma sanayi hamlesinin lider şirketlerinden Baykar, TB2’ler için anlaşmaya vardığı ülke sayısının geçtiğimiz günlerde 24 olduğunu açıklamıştı. Söz konusu haberde de şirketin sadece birkaç yıl içinde Bayraktar TB2 ile dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olduğu belirtildi. Bayraktar TB2 satışının ABD, Çin, İsrail, Fransa ve İngiltere merkezli geliştirilen SİHA’ları geride bıraktığı ifade edildi.

Bayraktar TB2 SİHA’nın vurduğu tüm askeri araçlar açıklandı Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin öncü şirketlerinden Baykar, tüm dünyanın gündeminde. Önce Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a Ermenistan karşısında önemli zaferler sağlayan yerli SİHA’lar şimdi de Ukrayna’ya Rusya işgali karşısında kritik çatışmaları kazandırtıyor. Peki, şimdiye kadar Bayraktar TB2 SİHA tarafından kaç askeri araç imha edildi? İşte cevabı…

Haluk Bayraktar: Hedefimiz en kısa sürede KIZILELMA’yı uçurmak BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar, hedeflerinin en kısa zamanda KIZILELMA’nın uçuşunun gerçekleşmesi olduğunu söyledi.