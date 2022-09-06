Türkiye Gazetesi

Polonya'nın Kielce kentinin ev sahipliğinde Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de Türkiye 'Lider Ülke' olarak yer alıyor. Türk şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuara katılım sağlıyor.

Türk savunma ve bilgi teknolojileri şirketi HAVELSAN da fuarda, insansız kara aracı Barkan, insansız hava aracı Baha, Uçuş Pisti Yabancı Cisim, Kalıntı Tespit ve Uyarı Sistemi FODRAD, Kuş Tespit Radarı KUŞRAD'ın da aralarında bulunduğu ürünlerin maketlerini sergiliyor.

'POLONYA İŞ BİRLİĞİNE AÇIK' MESAJI

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Polonya'nın Türkiye için ihracat ve savunma sanayisi açısından önemli bir partner olabileceğini söyledi. Avrupa Birliği ve NATO ülkesi olan Polonya'nın Türkiye ile iş birliğine açık olduğunu dile getiren Nacar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölge ülkelerine gelip, daha fazla iş birliği fırsatları aramaları gerektiğini ifade etti.

Nacar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının fuara verdiği önem, 'milli katılım', 30'a yakın Türk firmasının katılımının sadece HAVELSAN'ın değil, ekosistem olarak da Türkiye'nin bölgede ne kadar güçlü olacağının göstergeleri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Fuara en son 2014'te katılmışız. Bu yıl 30'uncusu düzenleniyor. 40'ıncı yılımızda böyle bir fuara katılmak anlamlı oldu. Fuarda otonom ve insansız sistemler alanındaki ürünlerimiz Barkan ve Baha'yı, komuta kontrol alanındaki ürünümüz Advent'i sergiliyoruz. Sivil havacılığa yönelik birtakım radar ürünlerimiz var. Bilgi iletişim teknolojileri ve akıllı kentler alanında da ürünleştirdiğimiz video analiz yazılımını burada sergileme şansı elde ettik. Burada gerçekten bir heyecan var. Polonya Cumhurbaşkanı stantlarımızı ziyaret etti. Herkeste iş yapma azmi, şevki, hedefi var. İlk defa diyebilirim ki Avrupa'da böylesine heyecanlı bir fuarı birlikte gerçekleştiriyor olacağız."

Mehmet Akif Nacar

HAVELSAN açısından Polonya'daki iş birliği fırsatlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Nacar, "Özellikle burada takip ettiğimiz eğitim ve simülasyon projeleri var. Bunlar önemli. Black Hawk Simülatör Eğitimi olabilecek konular arasında. Daha önceki programlardan birtakım simülatör merkezi kurma birikimimiz var, onları da burada kurulacağını bildiğimiz sistemler için kullanmayı konuşacağız. İnsansız kara aracımızı ve onun gelecek büyük versiyonlarını, şu anda 500 kilogramlık Barkan aracımız var, bunun yakın zamanda 1,5 tonluk büyüğünü ortaya çıkaracağız. Bunların ortaya çıkmasıyla otonom araç alanında Polonya ve Avrupa'da varlık göstereceğimize inanıyoruz." dedi.

HAVELSAN üretti, sahaya iniyor: Türkiye'nin robot askeri 'Barkan' geliyor Robotik ve otonom teknolojiler alanında 2019 yılından bu yana AR-GE çalışmaları yürüten HAVELSAN, kara araçları kullanım senaryosu üzerinden geliştirilen sürüş kiti ile başlayan süreçte askeri ve sivil amaçlı kara, hava, deniz ve uzay araçlarında otonomi hedefliyor. HAVELSAN'ın geliştirdiği insansız kara aracı 'Barkan'ın gelecek yıl askeri birliklere teslim edilmesi amaçlanıyor.

NATO'ya Türk yazılımı: HAVELSAN, deniz korsanlarına göz açtırmayacak Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi her geçen gün büyüyor ve katlanarak yeni iş birliklerine kapı aralıyor. Savunma sanayinin öncü şirketlerinden HAVELSAN, geliştirdiği milli yazılımlar ile NATO'nun dikkatini çekti. Söz konusu yazılım, NATO'nun Batı Afrika'daki gemi kaçırma ve deniz haydutluğu olaylarına karşı seyir güvenliğini sağlayacak önlemlerin ele alınacağı Çok Uluslu Deniz Güvenliği Tatbikatı'nda kullanılacak.