Türkiye Gazetesi

Meta tarafından yapılan yeni bir açıklamada, şirketin geliştirdiği yapay zeka teknolojisinden bahsedildi. Meta, insan zihnini okuyan yapay zeka algoritmasının özellikle tıp alanında devrim niteliğinde bir çalışma olabileceğini ileri sürdü.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Meta ekibi, önceki araştırmalarda şapka benzeri bir cihaz takarak beyin dalgaları incelenen kişilerin kayıtlarını kullandı. Şapka benzeri cihazın, beyin aktivitesini gözlemlemeye yarayan EEG ve MEG sensörlerine sahip olduğu belirtildi. 169 gönüllünün 150 saatlik kayıtlarının yer aldığı veriler dikkatle incelendi ve yapay zeka ile test edildi. Yapay zeka destekli program, insanların beyin dalgalarını izleyerek düşüncelerini yüzdü 73 oranında doğru tahmin etti.

TIPTA DEVRİM

Beyin aktivitelerini inceleyerek bir kişinin ne konuştuğunu anlamaya çalışmak nörologların uzun zamandır araştırdığı konuların başında geliyor. Ama bilim insanları genellikle beyin çipleri gibi cerrahi operasyon gerektiren yöntemlerle zihin okumaya çalışıyor. İşte Meta’nın çalışması bu yönüyle farklılık gösteriyor ve daha kullanılabilir hale getiriyor.

Konuşma yetisini kaybeden insanlar için bu teknolojinin özellikle büyük önem taşıyacağı aktarıldı. Gelecekte yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesiyle belki de konuşma yetisini kaybeden kişiler yapay zeka programı aracılığıyla duygularını, düşüncelerini ifade edebilir. Bu nedenle, 'tıpta devrim' niteliğinde olabileceği ifade edildi.

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