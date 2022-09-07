Türkiye Gazetesi

Apple, iPhone 14, iPhone 14 Max (ya da Plus), iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden oluşacağını tahmin ettiğimiz yeni akıllı telefon serisini bugün tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay etkinliğin 7 Eylül Çarşamba günü gerçekleşeceğini duyuran şirket, saatine de açıklık getirdi.

Peki, iPhone 14 saat kaçta tanıtılacak? iPhone 14 serisi bugün Türkiye Saati İle (TSİ) 20.00’de başlayan etkinlikte tanıtılacak. Serideki beklenen 4 telefon modelinin tasarımı, özellikleri ve fiyatı bugün ortaya çıkacak.

iPhone 14 tanıtımı nasıl izlenir? Bu sorunun cevabı ise Apple’ın resmi YouTube hesabı ve internet sitesi. Akşam saatlerinde etkinlik saatine yaklaşınca Apple, internet sitesinde ve YouTube kanalında geri sayıma başlayacaktır.

IPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

Ming-Chi Kuo ve Mark Gurman başta olmak üzere tahminlerinin büyük bir kısmı tutan teknoloji analistleri ve sızıntı bilgilere dayanarak yeni iPhone’lar hakkında bir çerçeve çizebiliriz. iPhone 14’ün standart modelinde iPhone 13’ün standart modelinden büyük bir farklılık olmayacak. Yani ekran tasarımının aynı olması beklenirken, kamera özellikleri, ekran boyutu gibi teknik detaylarının neredeyse aynı olacağı söyleniyor. Ancak Pro modellerde yani 14 Pro ve 14 Pro Max’in önceki serinin aynı modellerinden önemli derecede ayrılacağı beklentiler arasında.

iPhone 14 Pro ve Pro Max’in üçlü 48 megapiksellik arka kamera kurulumu ile geleceği sızdırıldı. iPhone 13 Pro ve Pro Max’in üçlü 12 megapiksellik arka kameraya sahip olduğu düşünüldüğünde bu çok büyük bir sıçramayı temsil ediyor. Ayrıca Pro modellerin çentikli ekran tasarımı yerine delikli ekranla çıkacağı da söylentiler arasında. Bir diğer büyük değişim ise yine Pro modellerin Apple’ın en yeni A16 Bionic çip ile kullanıcılara sunulacağı.

iPhone 14 serisinde bu yıl Mini model yer almayacak iken, bunun yerine Max ya da Plus isimli standart modele benzeyen bir modelin çıkması bekleniyor.

IPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Apple’ın iPhone 14 serisine ilişkin fiyat söylentileri de en başından beri dolaşıyor. Peki, iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak? Bu yıl piyasaya sürülecek olan iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin önceki serilerin aynı modellerine kıyasla ABD’de 100 dolar daha pahalı şekilde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunun nedeni ise elbette yukarıda da bahsettiğimiz üzere kamera, işlemci, ekran taraflarındaki büyük güncellemelerden kaynaklanıyor. Hal böyle olunca bu telefonların Türkiye fiyatları da deyim yerindeyse uçacak. İşte tahminlere göre iPhone 14 fiyatları;

iPhone 14: 799 dolar (vergilerle birlikte tahminen 26 bin TL’yi bulabilir) iPhone 14 Max: 899 dolar (vergilerle 29 bin TL’ye denk gelebilir) iPhone 14 Pro: 1099 dolar (vergilerle 40 bin TL’yi bulabilir) iPhone 14 Pro Max: 1149 dolar (vergilerle 45 bin TL olabilir)

Bu akşam TSİ saat 20.00’de başlayacak etkinlikte ayrıca Apple Watch Series 8 isimli yeni akıllı saat modelinin de tanıtılması bekleniyor. Bu akıllı saatin iPhone’dan daha pahalı olacağına yönelik dedikodular azımsanmayacak kadar çok.

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