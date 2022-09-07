Türkiye Gazetesi

Teknolojiye yön veren şirketler son yıllarda giyilebilir akıllı cihaz piyasasında da sıkı bir rekabete girdi. Akıllı saatler, akıllı bileklikler ve kablosuz kulaklıklar giyilebilir cihaz piyasasının hakimi olurken, Apple, Samsung, Xiaomi gibi onlarca şirket telefonlar kadar bu cihazlara da önem veriyor.

Giyilebilir teknoloji ürünlerinin özelliklerine her geçen gün yenilikler eklenirken, Apple'ın akıllı saat satışlarında diğer şirketleri geride bıraktığı ortaya çıktı. Counterpoint Research araştırma şirketinin yeni raporuna göre, Apple yılın üçüncü çeyreğinde akıllı saat pazarının yüzde 29'luk satış payını elinde bulundurdu.

APPLE WATCH PRO'YA REKOR FİYAT BİÇİLDİ

Apple dünya genelinde akıllı saat satışlarında birincilik koltuğunu bırakmazten piyasaya yeni bir modeli daha sürmeyi planlıyor. Yeni Apple Watch (8) serisinde şirketin Watch Pro ile daha büyük bir ekran sunacak. Ayrıca daha düz kenarlara sahip olması beklenen yeni modelin, ekranında da daha düz bir tasarım benimseyecek.

Apple Watch Pro modelinin dayanaklılık açısından öne çıkacağı söyleniyor ve darbelere karşı daha dayanıklı olması için titanyum metal alaşımıyla üretileceğine yönelik sızıntılar mevcut. Ayrıca Watch Pro'nun 47 mm çerçeve ile geleceği de beklentiler arasında.

Fiyatına gelecek olursak Apple Watch Pro'nun 999 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Bu, 799 dolar ve 899 dolar başlangıç fiyatına sahip olması beklenen iPhone 14 ve iPhone 14 Max'ten bile daha yüksek fiyatlı olacağı anlamına geliyor.

iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 tanıtımı bugün mü, saat kaçta? iPhone 14 serisinin tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı Teknoloji devi Apple, bugün düzenleyeceği etkinlikte iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Uzun süredir kameradan işlemciye kadar pek çok özelliği ile gündeme gelen iPhone 14’ün ne zaman tanıtılacağı merak konusu haline geldi. İşte, ‘iPhone 14 ne zaman tanıtılacak, saat kaçta?’ sorusunun cevabı…

Tanıtıma günler kala iPhone 14'ün tüm özellikleri ortaya çıktı: Fiyatta beklenmedik gelişme! ABD merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül Çarşamba günü iPhone 14 serisini tanıtacak. Tanıtım tarihi yaklaşırken 14 Pro modelinin kamera özelliklerine ve tüm modellerin fiyatlarına ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.