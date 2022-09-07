Türkiye Gazetesi

2 milyarı aşkın kullanıcısıyla dünya çapında en çok kullanıcıya sahip mesajlaşma uygulaması konumunda bulunan WhatsApp, yeni özellikler getirerek kullanıcılarını memnun etmeye çalışıyor. Özellikle son aylarda platform o kadar çok özellik getirdi ki neredeyse uygulamayı her açtığımızda farklı bir şeyle karşılaşır olduk. Emoji ile mesajlara tepki verme yeteneğinden, grup katılımcı sayısının 512'ye çıkarılmasına kadar onlarca yenilik piyasaya sürüldü. Grupları içine alan daha büyük grup olarak tanımlanabilen topluluklar ve çevrim içi durumunu gizleme seçeneği de merakla beklenen, geliştirilme aşamasındaki özellikler arasında.

WHATSAPP YÖNETİCİLERİ ARTIK GERÇEKTEN YÖNETİCİ

WhatsApp'a ilişkin neredeyse her gün yeni bir özellik haberi gündeme gelirken son olarak şirket resmi bir açıklama yaparak haftalardır beklenen ve test edilen özelliği tüm kullanıcılara sundu. Bu özellik ise grup yöneticilerinin gruptaki herhangi bir kişinin mesajını silebilmesi. Yani bir mesajı 'herkesten silme' özelliği. Artık bir grup yöneticisiyseniz bulunduğunuz WhatsApp grubunda herhangi bir kişinin rahatsız edici ya da yanlış bilgi içeren mesajını (ya da istediğiniz mesajını) diğer tüm grup üyelerinin WhatsApp'ından da silebilirsiniz. Bu özellik, grup yöneticilerini gerçekten yönetici yapıyor.

WhatsApp gruplarında yöneticiler artık son 48 saat içindeki herhangi bir kişi tarafından atılan mesajı / mesajları herkesten silebiliyor

Biz de sizin için yeni özelliği WhatsApp'ın masaüstü sürümünde test ettik. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi yönetici olan kişiler WhatsApp grubundaki herhangi bir kişi tarafından atılan mesajı silebiliyor. Ancak elbette bunun da bir sınırı var; zaman sınırı. Yöneticiler, yalnızca son 48 saat içinde atılan mesajları silebilir. Eğer bir mesajın üzerinden 48 saatten fazla süre geçtiyse yöneticiler söz konusu mesajı herkesten silemez.

WhatsApp'ta mesajları herkesten silme süresi de 2 gün 12 saate çıktı, yani artık attığımıza pişman olduğumuz bir mesajı silmek için 2,5 günümüz var. Mesaj düzenleme seçeneği de ilerleyen haftalarda gelmesini beklediğimiz bir özellik. Bir diğer dikkat çeken özellik ise silinen mesajı geri alma. Ancak henüz geliştirme aşamasında olan bu özellik için sabretmemiz gerekiyor. Bu arada WhatsApp, kullanıcıların doğrudan uygulamadaki rehber üzerinden kendi kendilerine mesaj atabilmesini sağlayan işlev de getirmeye hazırlanıyor.

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