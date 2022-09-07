Türkiye Gazetesi

ABD ordusu, Microsoft ile yaptığı anlaşmanın ilk meyvelerini toplamaya başladı. ABD Ordusu Satınalma, Lojistik ve Teknolojiden Sorumlu Sekreter Yardımcısı Douglas Bush, yaklaşık 5 bin adet artırılmış gerçeklik gözlüğünün ordu için sipariş edildiğini açıkladı. Yaklaşık 22 milyar dolarlık anlaşma, sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüklerinin performans sorunlarından ötürü piyasaya daha geç sürülünce eleştirilmişti.

Microsoft, ABD ordusuna HoloLens tabanlı artırılmış gerçeklik gözlükleri geliştirmek için 2018'de 480 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza atmıştı. Anlaşma Mart 2021'de genişletilerek, Microsoft'un on yıl boyunca gözlüklerin yanı sıra parçalarını ve güncelleme sürümlerini de sağlaması istendi. Nihayetinde ABD ordusu, yaklaşık 121 bin artırılmış gerçeklik gözlüğüne sahip olacak ve 373 milyon dolar değerindeki ilk 5 bin adet AR gözlüğünün teslimatı yapıldı bile.

Bloomberg News kanalına göre ABD'li askerler, gözlüklerin bir kısmını teslim almaya başladı. Ancak yapılacak testlerin ardından ürünlerin devamı teslim alınacak.

22 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMAYA TEPKİ

ABD ordusu, yeni Entegre Görsel Büyütme Sisteminin (IVAS) yüksek çözünürlüklü gece, termal ve asker kaynaklı sensörleri bir baş üstü ekranda birleştirdiğini belirtti. Microsoft Azure bulut sistemi desteğine sahip AR gözlükleri, aynı zamanda, gerçeğe yakın bir karma gerçeklik eğitim ortamı sağlamak için artırılmış gerçeklik ve makine öğrenimi kullanıyor.

Nisan ayında bir Savunma Bakanlığı ajansı, ordunun artırılmış gözlüklere harcadığı parayı 'gereksiz' bularak, askerlerin IVAS sistemiyle eğitim görmek konusunda yeterince istekli olmadığını belirtmişti. Ayrıca vergi mükelleflerinin parasının boşa harcanmış olabileceği söylenmişti. Ancak Douglas Bush, 1970'lerde piyasaya sürüldüklerinde gece görüş gözlüklerine de karşı da benzer bir tepkinin olduğunu ancak cihazların artık ordu tarafından yaygın olarak kullanıldığını kaydetti.

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