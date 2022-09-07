Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarı ADEX 2022 başladı. Türkiye ise fuara en büyük katılımı sağlıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle 41 Türk şirketi ürünlerini ve yazılımlarını sergiliyor. Bu şirketlerden biri de HAVELSAN...

Türk savunma ve bilgi teknolojileri şirketi HAVELSAN, fuarda, insansız kara aracı Barkan, insansız hava aracı Baha, Uçuş Pisti Yabancı Cisim, Kalıntı Tespit ve Uyarı Sistemi FODRAD, Kuş Tespit Radarı KUŞRAD'ın da aralarında bulunduğu ürünlerin maketlerini sergiliyor. HAVELSAN Azerbaycan Ülke Direktörü Erhan Abdullah Kanat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı yazılımların, Azerbaycan'da da kullanılması için çalışmalara başladıklarını ve çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

HAVELSAN'DAN YENİ ANLAŞMALAR

HAVELSAN Azerbaycan Ülke Direktörü Kanat, Azerbaycan ile yaptıkları yeni iş birliğine değindi. Kanat, Azerbaycan'da 2006'dan bu yana faaliyet gösterdiklerini, 2. Karabağ Savaşı sonrasında çalışmaların yoğunlaştığını, 1,5 yıl önce de Azerbaycan ofisinin kurulduğunu hatırlattı.

HAVELSAN'ın, Türk ordusunun tüm askeri yazılımlarını yaptığını, Azerbaycan ordusunun Türk ordusu model alınarak yeniden yapılandırıldığını belirten Kanat, "Askeri yazılımlarımızın (Azerbaycan'da) kullanılması için çalışmalarımıza başladık. Projelerimiz devam ediyor ve kısa sürede tamamlanacak." bilgisini paylaştı.

Erhan Abdullah Kanat, Azerbaycan'ın farklı kuvvet komutanlıklarıyla da yazılım konusunda görüşmelerin sürdüğünü, Azerbaycan'ın deniz gücünün caydırıcılığının artırılması için de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

HAVELSAN insansız araç sistemini Avrupa pazarına taşıyacak Türk savunma sanayi şirketleri TEKNOFEST'in ardından Polonya'da düzenlenen MSPO 2022 Fuarı'nda ürünlerini sergiliyor. Yerli ve milli savunma sanayinin öncülerinden HAVELSAN da simülatör ve insansız araç sistemi çözümlerini bu vesileyle Avrupa pazarına taşımayı planlıyor.

HAVELSAN üretti, sahaya iniyor: Türkiye'nin robot askeri 'Barkan' geliyor Robotik ve otonom teknolojiler alanında 2019 yılından bu yana AR-GE çalışmaları yürüten HAVELSAN, kara araçları kullanım senaryosu üzerinden geliştirilen sürüş kiti ile başlayan süreçte askeri ve sivil amaçlı kara, hava, deniz ve uzay araçlarında otonomi hedefliyor. HAVELSAN'ın geliştirdiği insansız kara aracı 'Barkan'ın gelecek yıl askeri birliklere teslim edilmesi amaçlanıyor.