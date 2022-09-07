Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Google, Haritalar'da en çevre dostu rotayı gösteren özelliğini hem Android telefonlara hem de iOS'lara sunmuştu. Ağustos ayında Almanya'da da kullanıma sunulan özellik bu ay itibariyle Fransa, İrlanda, Polonya, İspanya ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere yaklaşık 40 Avrupa ülkesine yayılıyor. Ancak Google tam olarak hangi bölgelerde kullanılacağına açıklık getirmedi.

Çevre dostu rota modunu kullanan araç sürücüleri, yolculuk daha uzun sürse bile istenilen konuma ulaşmak için en verimli rotayı gösterir. Yokuşları, trafiği, geçiş ücretlerini ve diğer durakları hesaba katan sistem, hızın daha sabit olduğu yeri tespit ederek yakıt tasarrufu sağlıyor.

YAKIT TÜRÜNE GÖRE ROTA ÖNERECEK

Google Haritalar, kullandığınız arabanın türünü (benzinli, dizel, hibrit veya elektrikli) seçmenize de imkan tanıyor. Sistemin nasıl kurulduğunu merak ediyorsanız, Avrupa Çevre Ajansı'ndan gelen geri bildirimlerle oluşturuldu. Belirli bölgelerdeki en popüler motorların Google'ın kendi makine öğrenimi modelleriyle birleştirilmiştir.

Google Haritalar'daki çevre dostu haritalar bu şekilde görünüyor

Çevre dostu rotaları görmek için kullanıcıların Google Haritalar'da profil resmine dokunduktan sonra, Ayarlar > Navigasyon Ayarları'na gitmesi ve daha sonra ise Rota Seçenekleri'ne tıklaması gerekiyor. Kullanıcılar, yakıt açısından verimli rotayı açmak veya kapatmak için "Yakıt açısından verimli rotaları tercih et" seçeneğine dokunabilir.

Google, ABD ve Kanada'da çevre dostu rota modunu başlattıktan sonra 100 bin arabaya eşdeğer karbon emisyonu tasarrufu sağladığını iddia etti.

Google Haritaları’nda görüldü... Yağmur ormanlarında ‘hayalet uçak’ Google’ın Haritalar uygulamalarına bakan kullanıcılar ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Avustralya’nın Queensland yağmur ormanlarında normal uçuş rotasının dışında, son derece alçaktan uçak devasa bir uçak bildirildi. Çok düşük irtifada seyir eden uçağın ‘hayalet uçak’ olabileceği aktarıldı.

Konum bilgisini toplayan Google'a 58 milyon dolarlık ceza Teknoloji devi Google, konum geçmişi kapalı olarak ayarlandığında bile bazı Android telefon kullanıcılarının verilerini kaydettiği için cezaya çarptırıldı. Avustralya’da Federal Mahkeme şirkete 58 milyon dolarlık ceza verdi.