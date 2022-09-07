Türkiye Gazetesi

Apple, iPhone 14 serisini resmen duyurdu. Türkiye Saati İle 20.00'de başlayan etkinlikte teknoloji devi yeni ürünlerini duyurdu. iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max isimli 4 modelle yeni seriyi duyuran şirket, teknik detayları açıkladı. Yeni akıllı telefon modellerinin fiyat listesi de yayımlandı. İşte iPhone 14 serisi akıllı telefonların özellikleri ve fiyatları...

IPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

Apple, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max isimli dört yeni akıllı telefonu tanıtarak piyasaya süreceğini gösterdi. Serinin standart modeli olarak kabul edilen iPhone 14'ün özellikleri şu şekilde: 6,1 inç ekran, A15 bionic çip, 12 megapiksellik ikili arka kamera...

Bununla birlikte, iPhone 14 Plus ise 6,7 inç ekranla geliyor. Ancak diğer özellikleri ise aynı. iPhone 14 standart modelin fiyatı 799 dolar iken daha büyük ekranlı iPhone 14 Plus ise 899 dolar.

IPHONE 14 PRO VE IPHONE 14 PRO MAX FİYATI NE KADAR?

Apple, iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin de özelliklerini ve fiyatını açıkladı.

6,1 inç ekrana sahip Pro da iPhone 14 Pro Max de A16 bionic çip, 48 megapiksellik arka kamera, çentiksiz ekran tasarımı ile piyasaya sürülecek. Fiyatları ise iPhone 14 Pro'nun 999 dolar, iPhone 14 Pro Max'in fiyatı ise 1099 dolar.

IPHONE 14 TÜRKİYE FİYATI AÇIKLANDI

iPhone 14 modellerinin tanıtılmasıyla birlikte fiyatları da resmiyet kazandı. Etkinliğin tamamlanmasının hemen ardından Apple Türkiye, Apple Store üzerinden yeni akıllı telefonların Türkiye fiyatını resmen açıkladı. İşte iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları:

iPhone 14 - 30 bin 99 TL iPhone 14 Plus - 34 bin 999 TL iPhone 14 Pro - 39 bin 999 TL iPhone 14 Pro Max - 43 bin 999 TL

iPhone'dan daha pahalı saat geliyor! Apple Watch 8 özellikleri ve fiyatı Teknoloji devi Apple bugün akşam saat 20.00'de başlayacak etkinlik ile yeni akıllı cihazlarını tanıtacak. iPhone 14'ün gölgesinde geçmesini beklediğimiz tanıtımda dikkat çekici bir ürün daha duyuruluacak; Apple Watch 8. Peki, Apple'ın yeni akıllı saatlerinin özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?

iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 tanıtımı bugün mü, saat kaçta? iPhone 14 serisinin tüm özellikleri ve Türkiye fiyatı Teknoloji devi Apple, bugün düzenleyeceği etkinlikte iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Uzun süredir kameradan işlemciye kadar pek çok özelliği ile gündeme gelen iPhone 14’ün ne zaman tanıtılacağı merak konusu haline geldi. İşte, ‘iPhone 14 ne zaman tanıtılacak, saat kaçta?’ sorusunun cevabı…