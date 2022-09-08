Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Apple, iPhone 14 serisi akıllı telefonları tanıttı. Uzun süredir merakla beklenen yeni telefonlar uydu iletişimi özelliğiyle geldi. Ayrıca Pro modellerde Apple’ın yeni A16 bionic çipinin, 48 megapiksel ana arka kameranın yer alması ve çentik yerine delikli ekran tasarımıyla gelmesi yeni telefonların en çok dikkat çeken özellikleriydi.

Apple, bu tanıtımda da şaşırtmayarak yeni ürünler gelince eskilerine zam yaptı. Aslında Apple, ABD’de yeni ürünleri tanıtınca eski modellere 100 dolarlık indirim yapıyor. Ancak üretici şirket, Türkiye’de döviz kuru ve çeşitli nedenlerden ötürü tersi bir yönde politika izliyor. Dün akşam itibariyle Apple, tüm ürünlerine zam yaptı. İşte zam sonrası iPhone fiyatları…

IPHONE FİYATLARINA ZAM! GÜNCEL IPHONE FİYAT LİSTESİ

Apple, tanıtım etkinliğinden yaklaşık 6 saat önce online alışveriş mağazası Apple Store’u kapatmıştı. Etkinliğin ardından ise şirket, iPhone 11 ve iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max ürünlerinin satışını kaldırdı. Diğer iPhone’lara ve cihazlara da yüzde 16 ila yüzde 20 oranında ciddi bir zam yaptı. Ancak MacBook ve iPad modellerinde fiyat artışı gerçekleşmedi. Peki, 2022 iPhone fiyatları ne kadar? İşte bu sorunun cevabı:

iPhone SE (64 GB): 16.999 TL (Eski fiyat 13.499 TL) iPhone 11 (64 GB): Satıştan kalktı (Eski fiyat 14.999 TL) iPhone 12 Mini (64 GB): Satıştan kalktı (Eski fiyat 18.999 TL) iPhone 12 (64 GB): 24.999 TL (Eski fiyat 20.999 TL) iPhone 13 Mini (128 GB): 24.999 TL (Eski fiyat 20.999 TL) iPhone 13 (128GB): 27.999 TL (Eski fiyat 22.499 TL) iPhone 13 Pro (128 GB): Satıştan kalktı (Eski fiyat 29.999 TL) iPhone 13 Pro Max (128 GB): Satıştan kalktı (Eski fiyat 32.999 TL)

IPHONE 14 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

iPhone 14 (128 GB): 30.999 TL iPhone 14 Plus (128 GB): 34.999 TL iPhone 14 Pro (128 GB): 39.999 TL iPhone 14 Pro Max (128 GB): 43.999 TL'den başlıyor (1 TB depolamaya sahip versiyonu 57 bin 199 TL)

ZAM SONRASI APPLE WATCH VE AIRPODS FİYATLARI

AirPods 2. Nesil: 2.999 TL (Eski fiyat 2.649 TL) AirPods 3. Nesil: 3.999 TL (Eski fiyat 3.599 TL) AirPods Max: 14.499 TL (Eski fiyat 11.199 TL)

YENİ APPLE WATCH 8 FİYATI

Apple Watch SE 2022 40mm: 5.999 TL Apple Watch Series 8 41mm: 9.299 TL Apple Watch Ultra 49mm: 27.999 TL

Apple iPhone 14 serisini tanıttı! iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar? iPhone 14 ne zaman satışa çıkacak? ABD merkezli teknoloji üreticisi Apple, iPhone 14 serisi dahil olmak üzere yeni ürünlerini tanıttı. iPhone 14 akıllı telefon modellerinin özellikleri ve fiyatı resmen açıklandı. İşte Türkiye fiyatıyla iPhone 14...

iPhone'dan daha pahalı saat geliyor! Apple Watch 8 özellikleri ve fiyatı Teknoloji devi Apple bugün akşam saat 20.00'de başlayacak etkinlik ile yeni akıllı cihazlarını tanıtacak. iPhone 14'ün gölgesinde geçmesini beklediğimiz tanıtımda dikkat çekici bir ürün daha duyuruluacak; Apple Watch 8. Peki, Apple'ın yeni akıllı saatlerinin özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?