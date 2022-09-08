Türkiye Gazetesi

Nissan ve Honda, elektrikli otomobillerin geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla batarya üretim kapasitelerini artıracak adımlar atmaya başladı. Bu kapsamda çalışmalar yürüten Nissan Motor, lityum-iyon batarya üreticisi Vehicle Energy'nin yüzde 47'sini satın alacağını açıkladı. Satın alma maliyetinin detaylarına ilişkin açıklama yapılmadı. Tokyo yakınlarındaki İbaraki merkezli Vehicle Energy, hali hazırda kompakt Note modeli dahil Nissan üretimi otomobillere lityum-iyon batarya tedarik ediyor.

Anlaşma sonrası Nissan bünyesinde konsolide bağlı şirket statüsüne kavuşacak firmanın mevcut hissedarları arasındaki batarya üreticisi Maxell ve yedek parça imalatçısı Hitachi Astemo'nun payları korunacak.

HONDA YATIRIM İÇİN ÇİN'İ TERCİH ETTİ

Honda Motor ise elektrikli otomobil bataryası üretimi için Çin merkezli Dongfeng Motor ve Guangzhou Automobile Group iş birliğiyle bu ay sonunda Pekin'de ortak girişim kuracağını açıkladı. Japon üretici, Çin'in otomobil bataryaları üreticilerinden Contemporary Amperex Technology ile tedarik zinciri partnerliğini güçlendirecek.

Öte yandan, Honda, geçen ay LG Energy Solution iş birliğiyle ABD'de kuracağı elektrikli otomobil batarya tesisine 4,4 milyar dolar harcayacağını açıklamıştı. Toyota Motor da geçen ay batarya üretim kapasitesini artırmak üzere ABD ve Japonya'da yapacağı yatırımlara 5 milyar dolar ayıracağını bildirmişti.

Otomobil sürücülerine yeni kolaylık: Elektrikli araca başka dizele bambaşka rota Google, geçen yıl araç sürücülerine en çevre dostu rotayı gösteren bir Haritalar özelliği başlattı. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yaklaşık 18 aydır kullanılan bu özellik artık 40 Avrupa ülkesine genişletildi.

İkinci el otomobil piyasasında 6+6 etkisi: Fiyatlardaki düşüş yedieminlere de yansıyacak İkinci el otomobil piyasasında 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması 15 Eylül itibari ile uygulanacak. Piyasalar hareketlendi, yeni düzenleme ile ikinci el otomobillerde fiyat düşüklüğü bekleniyor. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, “İkinci el piyasasında bir düşüş olursa bu otomatik olarak yedieminlerde satılan araçlara da yansıyacak” dedi.