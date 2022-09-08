Türkiye Gazetesi

Polonya'nın Kielce kentinde 6-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen MSPO, uluslararası düzeydeki firmaların ürettikleri askeri teçhizatı kapsamlı bir sunumla hedef kitlelerine ulaştırdığı bir fuar olma özelliğiyle biliniyor. MSPO’ya ilk defa katılan Sarsılmaz Silah Sanayi, sektörün uluslararası arenadaki en önemli firmalarının yer aldığı fuarda, piyade tüfekleri, makineli tüfekler ve tabancalardan oluşan ürünlerini, savunma sanayi sektörünün uluslararası aktörleriyle buluşturdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile birlikte MSPO’da Sarsılmaz Standını ziyaret ederek yerli ve milli olanaklarla ürettiği silahları inceledi. Sarsılmaz fuarda, tabanca, piyade tüfeği ve ağır makineli tüfeklerden oluşan toplam 56 modeliyle yer aldı.

AZERBAYCAN’DA DA YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞTI

Sarsılmaz Silah Sanayi, eşzamanlı olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ADEX 2022 Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na da katıldı. Kara, hava ve deniz savunma sistemlerinden silah sistemlerine, ağır ve hafif ekipmanlardan elektronik harp sistemlerine kadar savunma sanayinin tüm alanlarında faaliyet gösteren önemli firmaların yer aldığı fuarda Sarsılmaz, tabancadan makineli tabancalara, piyade tüfeklerinden makineli ve ağır makineli tüfeklere kadar 64 modelini ziyaretçilerle buluşturdu. Sarsılmaz, fuarda ayrıca 30'un üzerinde uluslararası askeri delegasyondan 150'den fazla üst düzey temsilciyle bir araya gelme ve B2B görüşmeler de katılımcılara çeşitli kuruluş ve potansiyel ortaklarla yeni ilişkiler kurma olanağı sağladı.

23 ÜLKENİN ORDUSU KULLANIYOR

Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, ADEX'te Azerbaycan Savunma Bakanı, Bakan Yardımcısı, deniz, hava ve kara birliklerinin temsilcilerinin yanı sıra Acil Durumlar Bakanlığı, Sınır Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve diğer güvenlik teşkilatlarının yetkilileri ile çeşitli temaslarda bulunduklarını açıkladı.

Aliş, "Türkiye'nin en köklü silah üreticisi Sarsılmaz, 80'den fazla ülkeye yaptığı toplam ihracat ve 23 ülkenin silahlı kuvvetleri ile kolluk güçleri tarafından kullanılan ürünleriyle, uluslararası silah sanayinde önemli bir aktör konumunda. Bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek her türlü silahı temin edebilme kabiliyetine sahip olan firmamız, dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alıyor." dedi.

Bakü'de Sarsılmaz standında yer alan ürünler katılımcıları ve ziyaretçiler tarafından beğenilirken, Sarsılmaz Sar 9 Tabanca özellikle Azerbaycanlı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Fuarda Türkiye'nin Bakü Ticaret Müşaviri Ahmet Erdal, İletişim Müşaviri Hüseyin Altınalan, İçişleri Müşaviri Mustafa Çakır, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayat Valiyev ve devlet yetkilileri de Sarsılmaz standını ziyaret ederek, sergilenen ürünleri ayrı ayrı incelediler.

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