Türkiye Gazetesi

iPhone 13 tanıtıldıktan kısa bir süre sonra teknoloji meraklıları iPhone 14’ü merak etmeye başlamıştı. Ancak Apple, iPhone 13 ile neredeyse aynı özelliklere ve tasarıma sahip yeni bir telefonu çıkarınca eleştirilerin de odağı oldu. Bu eleştirilerden biri de Apple’ın kurucu ortaklarından Steve Jobs’ın kızı Eve Jobs’tan geldi.

Apple, 7 Eylül Çarşamba akşamı (dün) düzenlediği Far Out isimli etkinlikte iPhone 14 serisini, Watch Series 8’i, Watch SE’yi, Watch Pro’yu ve AirPods Pro 2’yi tanıttı. Ancak gecenin en çok konuşulanı elbette akıllı telefon serisi iPhone 14 oldu.

iPhone 14 serisindeki hiçbir model özellik ve tasarım olarak aslında hiç de şaşırtmadı. Çünkü aylardır teknoloji analistleri iPhone 14 modellerinin tek tek özelliklerini ve tasarımının nasıl olacağını söylüyordu. Sızıntı bilgilere dayanarak iddialarını ısrarla sürdüren analistler haklı çıktı ve iPhone 14 ve 14 Plus, iPhone 13 ile kısmen ‘küçük’ diyebileceğimiz yükseltmeler dışında aynı kaldı. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max ise önemli değişikliklerle piyasaya çıktı. iPhone 14 serisi hakkında daha geniş bilgi edinmek ve fiyatlarını öğrenmek için bağlantıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

JOBS’IN KIZINDAN MİZAHİ GÖNDERME

Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs, 2007 yılında ilk iPhone’u tanıtan kişiydi. Jobs’ın kızı Eve Jobs, Instagram’da dün akşam saatlerinde paylaştığı bir hikayede iPhone 14 ile alay etti. Eve Jobs, mizahi bir görsel eşliğinde “Apple’ın bugünkü tanıtımından sonra iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben” şeklinde bir yazı yazdı.

Eve Jobs'ın paylaşımı

Steve Jobs döneminde Apple, her yıl çıkardığı yeni iPhone’larında önceki modellerden oldukça farklı önemli yükseltmeler getirirken son yıllarda iPhone’lar arasında büyük farklılıklar bulunmamaya başladı. Örneğin, teknik özellikler ve tasarım olarak iPhone 11’in iPhone 12’ye, iPhone 13’ün de iPhone 14’e benzediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Steve Jobs'un iş başvuru formu rekor fiyata satıldı Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un el yazısıyla doldurduğu iş başvuru formu açık arttırmayla rekor bir fiyata satıldı.

'Wozniak olmadan Steve Jobs ve Apple olmazdı' BTK Başkanı Sayan, "Tek başınıza sadece bir noktaya kadar gelebiliyorsunuz. Ancak bir noktadan sonra takımınız olmalı. Steve Wozniak olmadan Steve Jobs ve Apple olmazdı. Sergey Brin olmadan Larry Page ve Google ortaya çıkmazdı.” dedi.