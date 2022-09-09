Türkiye Gazetesi

iPhone 12, iPhone 13 ve hatta üçüncü nesil iPhone SE fiyatları ile Brezilya, dünyanın en pahalı iPhone satışı yapılan ülkesiydi. Ancak teknoloji sitesi Nukeni'nin 37 ülkeyi dikkate aldığı araştırmasına göre, en pahalı iPhone satışı yapılan ülke artık Brezilya değil. Nukeni 38 ülkedeki Apple web sitesinden alınan iPhone fiyatlarına göre sıralamasını her yıl güncelliyor. Fiyatlar, yerel para birimine ve ayrıca her ülkedeki yerel vergilere göre değişiklik gösterirken, 38 ülke arasından en ucuz ve en pahalı iPhone satışlarının yapıldığı ülkeler karşılaştırılıyor.

Bazı insanlar Brezilya'yı listenin başında görmeye alışık olsa da, iPhone 14'ün tanıtılmasının ardından listede bir değişiklik oldu. Vergiler, döviz kuru gibi birçok faktör göz önüne alındığında Türkiye, söz konusu 38 ülkenin bulunduğu listeye göre dünyanın en pahalı iPhone 14 satış fiyatına sahip ülkesi olarak gösterildi. Ancak araştırma kapsamında dünyanın bütün ülkeleri yok. Örneğin, Afrika ülkeleri hesaba hiç katılmamış bile, Asya ve Güney Amerika'daki her ülke de listede yok.

38 ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE İLK SIRADA

Türkiye’de vergilerle birlikte bir iPhone 14 Pro'nun 128 GB'lık versiyonunun fiyatı 2.193,15 ABD dolarına denk geliyor. Brezilya’da ise 1.823.19 ABD dolarına karşılık gelmekte. Bu nedenle, Türkiye listede birinci, Brezilya ise artık ikinci sırada. Bu noktada hemen iPhone 14 Pro’nun (128 GB) resmi Türkiye fiyatının 39 bin 999 TL olduğunu belirtelim.

iPhone 14 serisi, 7 Eylül Çarşamba akşamı Apple'ın düzenlediği çevrim içi etkinlik ile tanıtıldı (Foto: 9to5Mac)

Bir iPhone 14 Pro’yu en uygun fiyatla satışa sunan ülkeler de listede. Apple’ın merkezinin bulunduğu ABD, yerel vergiler hariç 999 dolarlık fiyatıyla iPhone 14 Pro’nun (128) en uygun fiyatla satışa sunulduğu ülke iken, ikinci sırada ise 1.039.46 dolara karşılık gelen yerel fiyatıyla Japonya bulunuyor.

Aynı şekilde iPhone 14’te de (standart model) ve iPhone 14'ün diğer modellerinde de listenin ilk sıraları ve son sıraları değişiklik göstermiyor. 38 ülke arasında en pahalı olduğu ülke yine Türkiye olarak gösterilirken, en ucuz olduğu ülkeler ise ABD ve Japonya.

9to5Mac teknoloji sitesi, dünyada enflasyon nedeniyle iPhone fiyatlarının yükseldiği tek ülkenin Türkiye olmadığını belirtti. Yeni ürünlerin tanıtılmasının ardından Apple, diğer Avrupa ülkelerindeki ürünlerinin fiyatını da sessizce yükseltti. Örneğin, üçüncü nesil iPhone SE, İngiltere'de 419 sterlinden 449 sterline çıktı.

Teknoloji sitesi 9to5Mac, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına ilişkin, “2021'de Apple, yerel para biriminin (TL) dolar karşısında birkaç saat içinde değerinin yüzde 15'ini kaybetmesi nedeniyle Türkiye'deki ürün satışlarını askıya almıştı. Türkiye'deki satışlar yeniden başladığında, Apple ürünlerinin fiyatını yüzde 25 oranında artırdı. App Store fiyatları ve abonelikler de arttı.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

EN UCUZ IPHONE HANGİ ÜLKEDE?

128 GB’lık iPhone 14 Pro Max’in küresel satış fiyatları (ucuzdan pahalıya):

ABD: 1.099,00 dolar Japonya: 1.146,35 dolar Hong Kong 1.197,35 dolar Tayland 1.232,82 dolar Kanada 1.239,62 dolar Tayvan 1.261,45 dolar Güney Kore 1.272,25 dolar Birleşik Arap Emirlikleri 1.279,30 dolar Singapur 1.281,19 dolar Avustralya 1.285,41 dolar Malezya 1.288,24 dolar Çin 1.291,82 dolar İsviçre 1.330,29 dolar Yeni Zelanda 1.335,95 dolar Kanada 1.357,68 dolar Filipinler 1.368,88 dolar Birleşik Krallık 1.383,28 dolar Lüksemburg 1.431,31 dolar Avusturya 1.450,23 dolar Almanya 1.450,23 dolar Meksika 1.451,40 dolar İspanya 1.470,24 dolar Fransa 1.480,25 dolar Hollanda 1.480,25 dolar Belçika 1.480,25 dolar İtalya 1.490,26 dolar İrlanda 1.490,26 dolar Portekiz 1.500,27 dolar Finlandiya 1.500,27 dolar Çekya 1.506,49 ABD dolar Polonya 1.530,77 dolar İsveç 1.542,48 dolar Danimarka 1.547,73 dolar Norveç 1.547,92 dolar Macaristan 1.593,87 dolar Hindistan 1.756,44 dolar Brezilya 2.000,42 dolar Türkiye 2.413,87 dolar

Apple’ın kurucusu Steve Jobs’ın kızı iPhone 14 ile alay etti Teknoloji üreticisi Apple’ın kurucu ortaklarından Steve Jobs’ın kızı Eve Jobs, Apple ile alay etti. Eve Jobs, iPhone 14’ün iPhone 13 ile aynı olduğunu ima eden bir paylaşım yaptı.

iPhone 14 geldi tüm iPhone’lar zamlandı: İşte güncel iPhone fiyat listesi Teknoloji devi Apple, 7 Eylül Çarşamba akşamı TSİ 20.00’de başlayan etkinlik ile en yeni cihazlarını tanıttı. iPhone 14 serisi akıllı telefonlar da duyuruldu. Ancak iPhone 14’ün gelişiyle iPhone 13 serisi dahil olmak üzere Apple, eski ürünlerine zam yaptı. İşte iPhone son fiyatları…