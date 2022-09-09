Türkiye Gazetesi

Teknoloji üreticisi Apple, iPhone 14 modellerini tanıtırken uydu iletişimi özelliğini de getirdiklerini duyurdu. Yani iPhone 14 kullanıcıları WiFi veya hücresel veri bağlantısı olmadığında bile şebeke dışı alanlarda acil yardım ekiplerine ulaşmak için uydu üzerinden yeni bir Acil Durum SOS özelliğini kullanabilecek. Bu konuda çalışmalarını sürdüren uzay şirketi SpaceX’in CEO’su Elon Musk da Apple ile anlaştığını açıkladı.

Şu anda Apple, uydu iletişimi desteğine sahip iPhone 14 modellerinde Globalstar uydularını kullanıyor ancak SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'daki paylaşımında, ‘Apple ile Starlink bağlantısı hakkında umut verici bazı görüşmeler’ yaptığını açıkladı. Musk, iPhone yazılımı ve donanımı uzay tabanlı sinyallere uyum sağlarsa ve Starlink tamamen baz istasyonu gibi işlev görürse uzaydan iPhone’lara iletişim desteğini en iyi şekilde sunacaklarını ifade etti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ise SpaceX’in Starlink uydularına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ve Apple'ın Starlink teknolojisini kullanmak için bir tür ortaklığa girmeyi planlayıp planlamadığı konusunda hiçbir bilgi yok.

MUSK'IN 'UYDUDAN HÜCRESELE' PROJESİ

Ağustos ayında SpaceX CEO'su Musk, düşük Dünya yörüngesindeki ikinci nesil Starlink uydularının ABD dahil onlarca faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketi T-Mobile'ın orta bant 5G spektrumu ile eşleşmesini sağlayacak yeni bir ‘Uydudan Hücresele’ isimli proje için iş birliği anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğu bölgenin neredeyse tam kapsama alanında olacağı aktarıldı. Uydu iletişimi desteği sayesinde söz konusu operatör kullanıcılarının ‘telefon çekmiyor’ sorununu yaşamayacağı, telefonun kapsama alanı dışında (çekmediği) yerlerde bile iletişim kurulabileceği belirtildi.

Apple'ın uydu iletişimi özelliği yalnızca acil durumlarda ilkyardım ekiplerine ulaşmak için kullanılıyor ve yalnızca iPhone 14’lerde bu özellik mevcut. Ancak T-Mobile ve SpaceX'in anlaşması, mevcut akıllı telefonlarda da (Android, iOS fark etmiyor) çalışacak. SpaceX ile T-Mobile’ın hizmeti, 2023'ün sonlarına kadar başlatılmayacak, bu nedenle SpaceX ve T-Mobile'ın üzerinde çalışması gereken bazı ayrıntılar var.

Apple'ın iPhone 14 ile sunduğu uydu iletişim özelliğinin ne olduğunu biraz açalım. Apple’ın uydu iletişimi, acil durumlar için tasarlanmıştır ve iPhone 14 kullanıcılarının nerede olurlarsa olsunlar yardım alabilmeleri için acil durum personeline kısa metin mesajları göndermeye yarar. Telefonun bir uyduya bağlanabilmesi için gökyüzüne net bir görüş hattı gerekir ve Apple'ın hizmeti şimdilik ücretsiz.

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