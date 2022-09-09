Türkiye Gazetesi

Yerli ve milli savunma sanayi hamlesi kapsamında geliştirilen SİHA’ların (silahlı insansız hava aracı) ihracatı her geçen gün artıyor. Öyle ki, Rusya’nın muhtemel bir işgal durumuna karşılık komşusu olan neredeyse bütün ülkeler Bayraktar TB2 satın almak için sıraya girdi.

Geçtiğimiz hafta Romanya Savunma Bakanlığı da ülke meclisinden 18 adet Bayraktar TB2’nin satın alınmasını desteklemesini istedi. Ukrayna, Litvanya, Polonya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Libya, Azerbaycan başta olmak üzere toplamda 24 ülke Türkiye’den Bayraktar TB2 satın alıyor. Bayraktar TB2’nin dünyada en popüler SİHA konumunda olduğu ve en çok satılan SİHA olduğu belirtiliyor. Peki, bunun sebebi ne?

Türkiye’nin bölücü terör örgütüyle mücadelede etkin bir şekilde kullandığı ve önemli başarıların kazanılmasında büyük etkisi olan Bayraktar T2B, Dağlık Karabağ, Libya ve Ukrayna savaşları ile adını tüm dünyaya duyurdu. Azerbaycan’ın Karabağ zaferinde büyük etkisi olan ve Ermenistan’ın envanterindeki Rus yapımı askeri araçları başarıyla vuran Bayraktar TB2, şimdi de Ukrayna’nın Rusya işgaline karşı direnişinde ‘sembol’ haline geldi. Ukrayna’nın önceki yıllarda satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA’lar ile Rus yapımı onlarca hava, kara ve deniz aracı imha edildi. Tüm dünyanın gözü de Türkiye’ye, Bayraktar TB2’lere çevrildi…

YUNANİSTAN TB2 ENKAZINI ATİNA'YA GÖTÜRDÜ

Yeni Şafak’ın haberine göre, Yunanistan, Libya’daki iç savaşın taraflarından Halife Hafter’den Bayraktar TB2 enkazı hakkında bilgi istedi ancak Hafter Yunanistan’ın talebini reddetti. Daha sonra Atina yönetimi, Hafter’i yakın olduğu bir isimle ikna etti.

2020 yılında Libya’da düşürüldüğü söylenen bir TB2’nin enkazını satın alan Yunanistan’ın incelemek üzere SİHA’yı Atina’ya getirdiği iddia edildi. Yunanistan’ın Bayraktar TB2 enkazının gövde, beyin ve motor parçalarını bir balıkçı gemisinin içinde balık ağlarıyla gizleyerek limana getirdiği aktarıldı.

Bu arada, İsrail’in Yunanistan’a parça transferi konusunda yardım ettiği ide ileri sürüldü. Söz konusu iddialar, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

İtalyan basını Türk SİHA'larını manşete taşıdı... Selçuk Bayraktar için 'Türkiye'nin Elon Musk'ı denildi Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen SİHA’lar (silahlı insansız hava araçları) bu defa da İtalyan basınında gündeme oturdu. İtalya’da yayımlanan haberde Türk SİHA’larının İngiltere, Çin ve ABD’de geliştirilen rakiplerini geride bıraktığı yazıldı.

Bayraktar TB2 SİHA’nın vurduğu tüm askeri araçlar açıklandı Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin öncü şirketlerinden Baykar, tüm dünyanın gündeminde. Önce Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a Ermenistan karşısında önemli zaferler sağlayan yerli SİHA’lar şimdi de Ukrayna’ya Rusya işgali karşısında kritik çatışmaları kazandırtıyor. Peki, şimdiye kadar Bayraktar TB2 SİHA tarafından kaç askeri araç imha edildi? İşte cevabı…