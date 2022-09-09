Türkiye Gazetesi

ABD Ulusal Güneş Gözlemevindeki bilim insanları, Hawaii’de bulunan Daniel Inouye Teleskobu aracılığıyla Güneş'in ayrıntılı fotoğraflarını çekti. Fotoğrafta, Güneş'in atmosferindeki ikinci katman olan ve ‘renk küresi’ olarak tanımlanan kromosfer bugüne kadar ilk defa bu kadar ayrıntılı şekilde görüntülendi.

Bilim insanları, yüksek çözünürlüğe sahip fotoğrafı işledikten sonra, güneşin 82 bin 500 kilometrelik bir alanının fotoğrafta yer aldığını açıkladılar. Bu arada, önceki teleskoplar Güneş'in fotonlarına karşı dayanıksız lensler barındırdığı için bu kadar ayrıntılı görüntü alınamıyordu.

Güneş'in ayrıntılı fotoğrafı 'portre' olarak yorumlandı

Gelişen teknoloji sayesinde araştırmacılar artık uzay cisimlerinin de giderek daha net fotoğrafını çekebiliyor. Örneğin, Daniel Inouye Güneş Teleskobu gibi gelişmiş cihazlar, Güneş'in daha önce görülmeyen ayrıntılarının gözler önüne serilmesini sağlıyor. Bununla birlikte, Daniel Inouye Teleskobu şu anda dünyadaki en büyük yer tabanlı Güneş teleskobu. Dört metrelik teleskop, Hawai'i'deki Haleakala zirvesinde bulunuyor.

Güneş fırtınasının Dünya'da oluşturduğu muhteşem görüntüyü NASA astronotu uzaydan çekti Uluslararası Uzay İstasyonunun, kuzey ışıklarını gözlemlemek için Finlandiya veya İzlanda'dan daha iyi bir yer olduğu ortaya çıktı. NASA astronotunun çektiği bir fotoğraf binlerce kişi tarafından beğenildi.

Bilim insanlarından yeni uyarı: 'Yamyam Güneş fırtınası' Dünya'yı vuracak Güneş yüzeyinde meydana gelen bir dizi patlamanın ardından bilim insanları tüm dünyayı uyardı. 17 Ağustos Çarşamba gününden 19 Ağustos Cuma gününe kadar GPS (konum) sistemlerinde bozulmalar gerçekleşebilir.