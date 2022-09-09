Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple, 7 Eylül Çarşamba günü iPhone 14 serisi akıllı telefonları dahil olmak üzere yeni ürünlerini tanıttı. Çarşamba günü iPhone 14’ün tanıtılmasıyla yeni iOS 16 işletim sistemi sürümü de kullanıcılara sunuldu. iOS 16, hacker (bilgisayar korsanları) saldırısından korunmayı sağlayan ‘kilitleme modu’ özelliğiyle geldi.

Kullanıcılar tek bir tıklamayla kilitleme modunu açabiliyor ve hackerların, casus yazılım yüklemesini ve telefondaki özel verileri çalmasını önlüyor. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, NordVPN siber güvenlik firmasının baş teknoloji sorumlusu Marijus Briedis, kullanıcıların sadece birkaç adımda iPhone'larını koruma altına alabildiklerini vurgulayarak, cihazdaki verileri muhtemel bir hack saldırısından koruyabileceklerini söyledi.

KİLİTLEME MODU GEREKLİ Mİ?

Kilitleme modu bir defa etkinleştirildiğinde, telefonunuzda izin verilen etkinliği kısıtlayarak, siber korsanlara çok daha küçük bir hedef sunuyor. Siber güvenlik uzmanı Briedis, “Pegasus gibi güçlü devlet destekli casus yazılımların büyümesi, daha sert önlemlerin önemini gösterdi. Bununla birlikte, Apple'ın geçen ay iOS'un önceki bir sürümünü çalıştıran cihazları etkileyen bir güvenlik açığını duyurması, tüketicilerin neden yeni özelliği isteyeceğini gösteriyor." dedi.

Bütün bu güvenlik korumasına karşılık kilitleme modunu kullanmanın da bir bedeli var. Çünkü bu ayar etkinleştirildiğinde, iPhone'unuzun performansını sınırlayacak. Örneğin, çoğu mesaj eki ve bağlantı engellenecek, paylaşılan fotoğraf albümleri kullanılamayacak. Bunun da ötesinde, isimsiz FaceTime aramaları artık tarihe karışacak.

Bu arada, Briedis, iOS 16 ile gelen kilitleme moduna ilişkin ilginç bir yorumda da bulundu: “Üst düzey bir devlet bakanı değilseniz veya paha biçilmez devlet veya ticari sırları tutmuyorsanız, telefonunuzu korumak için kilitleme moduna geçmek ceviz kırmak için balyoz kullanmak gibidir.” Briedis devamında ise, özellikle saklayacak bir şeyiniz varmış gibi görünmenize neden olabileceğinden, kilitleme modunu çalıştırmanın da bir risk olabileceğini söyleyerek, "Siber suçluların gözünün önünde cihazınız varsa, bu özelliği çalıştırmak, telefonunuzu izleyen herkesi çalmaya değer bir şeyiniz olduğuna ikna edebilir" diye ekledi.

IPHONE KİLİTLEME MODU NASIL AÇILIR?

Kilitleme modu varsayılan olarak devre dışıdır ancak modu açmak için Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Kilitleme Modu'na giderek etkinleştirebilirsiniz. Kilitleme modunu açtığınızda veya kapattığınızda her seferinde sistem yeniden başlatılacak (yani telefon kapanıp açılacak) ve cihazın PIN kodu istenecek.

Kilitleme modu etkinken, daha önce hiç iletişim kurmadığınız kişilerden FaceTime aramaları alamayacaksınız. Çünkü daha önce FaceTime ve iMessage'daki zayıflıklardan yararlanan siber korsanlar isimsiz aramalarla insanları hacklemeye çalışmıştı. Ayrıca modu açtıktan sonra belge / dosya eklerini de açamayacaksınız çünkü bunlar cihazınızın güvenliğini tehlikeye atabilecek kötü amaçlı kodlar içerebilir.

Kilitleme modu etkinken daha önce iletişim kurmadığınız kişilerden takvimler ve notlar gibi Apple hizmet davetleri almayacaksınız ve yeni iş veya okul ağlarına katılmak için yeni yapılandırma profilleri yükleyemezsiniz, çünkü bunlar başkaları tarafından kötüye kullanılabilir.

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