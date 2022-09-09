Türkiye Gazetesi

Bir süredir sosyal medyada paylaşılan ve Selçuk Bayraktar'a mal edilen "Yakıtı bor madeni olan 33 gün havada ikmalsiz kalan İHA'lar yapacağız.'' sözlerine ilişkin açıklama geldi. Bayraktar, "Bor madeni ile uçan İHA'larla alakalı herhangi bir açıklamam olmamıştır." dedi.

BAYRAKTAR'DAN BOR MADENİ AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, ''Birkaç gündür sosyal medyada dolaşımda bulunan paylaşımlar üzerine; Bor madeni ile uçan İHA'larla alakalı herhangi bir açıklamam olmamıştır. Böyle bir konu üzerinde çalışmamız da vaki değildir.'' dedi.

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