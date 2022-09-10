Türkiye Gazetesi

İtalyan Repubblica medya organının Kiev muhabiri Daniele Raineri’nin haberine göre, Ukrayna ‘Ukroboronprom’ adında bir silah sistemleri şirketi kurarak Rusya’ya karşı kullandığı yabancı menşeili silahların benzerlerini üretmeye başladı. Ukrayna’nın öncelik verdiği askeri araçlar ise Türk SİHA’sı (silahlı insansız hava aracı) Bayraktar TB2 ve ABD yapımı araca monte edilen Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS).

Söz konusu yayın, Ukrayna’nın ‘silah imparatorluğu’ kurmak istediğini ileri sürüyor. Çünkü Ukraynalı politikacılar ve ordu, Ruslara karşı direnişinin yakında Batı silahlarının değil Ukrayna'nın meselesi olacağını düşünüyor.

Bununla birlikte, 2010’da kurulan Ukroboronprom çatısı altında, yabancı silah üreticileriyle de işbirliği yapan 118 şirket bulunuyor. HIMARS benzeri askeri araçların üretimine ne zaman başlanacağı ise şimdilik bilinmiyor.

UKRAYNA’NIN KORKUSU: BATILI DEVLETLER SİLAH VERMEZSE NE OLACAK?

Ukrayna, aylardır Batılı müttefiklerinden Rusya ile arasındaki uçurumu kapatabilecek silahlar istiyor. Şimdiye kadar Batılı müttefikleri Ukrayna’ya yüzbinlerce silah verse de askeri yardımın akışı her an değişebilir. Batıdan silah yardımının kesileceğinden endişe duyan Ukrayna, kendi silahlarını üretmek istiyor.

ABD yapımı HIMARS, Ukrayna askerleri tarafından kullanılıyor (Foto: AP)

Kiev’de bulunan gazeteci Raineri, "Ukrayna, ihtiyaç duyduğu silahları kendi başına üretmeyi öğrenmeli, çünkü Rusya ile savaş uzun sürebilir." diyor. Devamında ise kritik bir iddiada bulundu: “Ruslar, teknisyenlerin mevcut silahların bakımını yaptığı Ukroboronprom bölgesini buldu ve bombaladı.”

UKRAYNA’NIN BAYRAKTAR TB2 BENZERİ İHA’SI: PUNISHER

Repubblica’nın yazarı Raineri, Ukrayna ordusunun Rus savaşında kullanmaya başladığı gizli insansız hava aracından da bahsetti. Medyada çok fazla yer almayan bu silahlı insansız hava aracının adı Punisher. Ukrayna ordusu, tespit edilmeden uzun mesafeler uçabilen bu insansız uçağı kullanıyor. 3 kilogram patlayıcı taşıyabilen Punisher, düşman hatlarının 48 kilometre gerisindeki hedefleri vurabilen ‘oyun değiştirici’ bir SİHA olarak tanımlanıyor ve bu yönüyle Türkiye’de Baykar şirketi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilip üretilen Bayraktar TB2 ile kıyaslanıyor.

Punisher SİHA’yı kullanan Ukraynalı askerlerden biri gazeteci Raineri'ye günde bir ila üç görev gerçekleştirdiğini söyledi. Ukraynalı asker, "Özellikle Rus ordusunun yakıt depoları gibi alev alabilecek her türlü hedefi vurduk" dedi. Asker, Raineri’ye söz konusu Punisher SİHA’nın ‘Rus radarlarının göremediği kadar küçük ve sessiz’ olduğunu ve sürekli SİHA’yı geliştirdiklerini de belirtti.

Punisher’ı geliştiren mühendislerden biri, ‘Türk Bayraktar’dan esinlendiklerini itiraf ederek, Punisher’ın maliyetinin 50 bin dolar olduğunu ve Ukrayna’nın kendi SİHA’sını geliştirmesindeki en büyük faktörün de maliyet tasarrufu olduğunu söyledi. Ancak Ukraynalılar bu tür SİHA’lardan kaç adet üretebileceklerini ise açıklamadı.

Baykar’dan sonra en büyük filoyu kurmak istiyor: Tamı tamına 120 adet Bayraktar TB2! Bayraktar TB2 SİHA’ya (silahlı insansız hava aracı) bir talip de Arap yarımadasından geldi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Türk yetkililerle temasta olduğu ve Baykar’dan sonra dünyadaki en büyük ikinci Bayraktar TB2 filosunu kurmak istediği ortaya çıktı.

Atina'yı korku sardı! Yunanistan, Hafter’in kapısını çalıp Bayraktar TB2’yi istedi... İşte nedeni Türk SİHA’ları faaliyet alanını gittikçe genişletirken dünya basınında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2’ler sık sık gündeme geliyor. Son olarak yine komşu ülke Yunanistan’ın Bayraktar TB2 İHA’ya karşı yeni bir önlem arayışında olduğu ortaya çıktı.