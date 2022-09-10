Türkiye Gazetesi

Samsung, Apple'ın katlanabilir iPhone çıkarmamasını vurgulayan bir reklam filminde Apple’ı tiye aldı. Güney Koreli üretici ayrıca iPhone 14 Pro'nun 48 megapiksel kamerasını Galaxy S22'nin 108 megapiksel kamerası ile karşılaştıran tweetler de attı. Bir tweette Samsung, telefonlarının birkaç yıldır daha yüksek megapiksel kameralara sahip olduğunu vurguluyor.

Samsung, yeni iPhone 14 modelleri duyurulmadan önce Apple karşıtı reklamlar paylaşmıştı. iPhone 14 tanıtılmadan önce Güney Koreli şirket, tanıtım filmiyle ‘iPhone’u beklemeyin’ mesajı vermişti. Samsung, Galaxy Z Flip4 ve Galaxy Z Fold4 katlanabilir akıllı telefonlarını sergilediği tanıtım videosunda, ‘Bu yenilikler yakında bir iPhone’a gelmeyecek’ yorumunda bulundu.

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Teknoloji devi Samsung, iPhone 14 tanıtıldıktan sonra da Twitter'da bir reklam filmi yayınladı. Videoda, Galaxy Z Flip4 ve iPhone kullanan iki arkadaş telefonlarını kıyaslıyor ve Samsung’a geçmek istemediğini söyleyen iPhone sahibi bir süre sonra Galaxy Z Flip4 satın alıyor.

Üstelik ABD’de yayınlanan videolarda Samsung, direkt Apple’ın ve iPhone’un adını kullanıyor. Samsung, sadece diğer markaların kullanıcılarından değil kendi kullanıcılarında da bu tür reklamlar yayınlaması nedeniyle tepki çekiyor.

Bu arada Samsung geçmişte kulaklık jakının çıkarılması gibi Apple tasarım kararlarıyla alay ettikten birkaç yıl sonra aynı hamleyi yaptı.

Samsung Galaxy Z Flip 4 tanıtıldı: Fiyatı ve özellikleri Samsung, bugün düzenlediği Unpacked etkinliğinde iki yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 isimli iki katlanabilir telefon modelinin özellikleri ve fiyatı da resmiyet kazandı.

Samsung, Galaxy Z Fold 4 katlanabilir telefonunu tanıttı: Fiyatı en az 32 bin TL Samsung yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. Katlanabilir telefon modelleriyle bu alanda ön plana çıkan Güney Kore merkezli şirket, Z Fold 4 ve Z Flip 4 modellerini düzenlediği Unpacked etkinliğiyle duyurdu. İşte Z Fold 4’ün özellikleri ve fiyatı.