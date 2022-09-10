Türkiye Gazetesi

SpaceX, en son Starship prototipinde altı motorun hepsini başarıyla ateşleyerek roketin ilk fırlatması için önemli bir başarı sağlamıştı. Ancak yeni bir test sırasında Starship roketinin alev almasıyla çevredeki çimler yanmaya başladı.

YouTube üzerinden testi canlı yayınla aktaran NASA SpaceFlight'ın izleyicileri korku dolu anlara şahit oldu. Roket motorlarının ateşlemesi sırasında gerçekleşen devasa büyüklükteki yangın çevredeki çimleri ve çalılıkları bir anda tutuşturdu. Yangın ayrıca çöp konteynerine de sıçrayarak yakmaya başladı.

Twitter ve YouTube üzerinden paylaşılan görüntüler dikkat çekti. SpaceX ekibi, yangın çıkmasıyla bölgedeki itfaiye biriminden yardım istedi. Kısa süre içinde itfaiye ekibi test alanına gelerek yangını söndürdü.

SpaceX daha önce de benzer test yangınlarına karışsa da bu olayın testler sırasında meydana gelen en büyük yangın olduğu aktarıldı.

Patlama anını ve yangını gösteren bir video;

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