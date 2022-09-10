Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta’ya ait mesajlaşma servisi WhatsApp, aslında akıllı yazı tipi tüyoları da dahil olmak üzere ipuçları ve püf noktaları ile dolu. Arkadaşlarınızın kafasını karıştırmak ve havanızı atmak istiyorsanız, tüm püf noktalarını öğrenebilirsiniz.

WhatsApp mesajlarınızı tek aralıklı bir yazı tipine dönüştürebilir ya da boldlama yaparak koyulaştırabilirsin. Peki, nasıl? WhatsApp yazı tipi nasıl değiştirilir? WhatsApp, resmi bloğunda metin mesajlarında yazı tipini değiştirme kısayollarını açıklıyor…

WHATSAPP YAZI TİPİ DEĞİŞTİRME

WhatsApp’ta mesajlarınızdaki metinleri biçimlendirebilirsiniz. İtalik, kalın, üstü çizili ve tek aralıklı mesajlar yazmak için aşağıdaki adımları takip edin…

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp italik yazı yazma imkanı sunuyor. İtalik yazı tipinde mesajlar atabilmek için metnin önüne ve arkasına alt çizgi eklemeniz gerekiyor. Örneğin; _bugün gazeteleri okudum_

Yukarıdaki örnekte gösterildiği gibi cümlenizin başına ve sonuna alt çizgi ekleyerek mesaj yazarsanız, mesajınız italik şekilde gönderilecektir.

WhatsApp'ta mesajları italik veya kalın yapmak için adımları takip edin

Kullanıcıların en çok merak ettiği, arama motorlarında arattığı bir diğer soru da kalınlaştırma. WhatsApp mesajlarında boldlama nasıl yapılır? İşte cevabı… İtalik mesaj göndermek için metnin önüne ve arkasına alt çizgi eklemek gerekirken, mesajınızı kalın yapmak için metnin önüne ve arkasına yıldız eklemeniz gerekiyor. Örneğin, *Artık önemli mesajları boldlama yaparak gönderiyorum*

WhatsApp’ta üstü çizili mesaj göndermek için ise metnin önüne ve arkasına bu defa yaklaşık işareti (tilde) ekleyin. Örneğin, ~WhatsApp’ta yeni bir şey keşfettim~

WhatsApp mesajlarını üstü çizgili ve tek aralıklı yapmak da oldukça basit

Son olarak, WhatsApp’ta mesajınızı tek aralıklı yapmak için metnin önüne ve arkasına üç adet ters kesme işareti eklemeniz gerekli. Örneğin, ```Bugün çalışacağım```

Bununla birlikte, yazı tipleriyle ilgili püf noktaları doğru kullanabilmek için örneklerde de olduğu gibi kısayol işaretleri metne bitişik olmalı, işaretler ile metin arasında boşluk olursa istediğiniz yazı tipini yapamazsınız. Bu arada, Android ve iPhone telefonlarda bu kısayollar yerine farklı bir yöntemi de kullanabilirsiniz. Android telefonlarda, metin alanına girdiğiniz metne dokunup basılı tutun, ardından Kalın, İtalik ve Diğer seçeneklerinden birine dokunun. Üstü çizili veya Tek aralıklı’yı seçmek için Diğer’e dokunun. iPhone'da ise metin alanına girdiğiniz metne dokunun > Seç’e veya Tümünü seç’e > B_I_U’ya dokunun. Ardından Kalın, İtalik, Üstü çizili ve Tek aralıklı seçeneklerinden birine dokunun. İşte bu da WhatsApp yazı tipini değiştirmek için alternatif yöntem.

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