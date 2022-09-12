Türkiye Gazetesi

Apple, düzenlediği etkinlik ile geçtiğimiz hafta iPhone 14-14 Plus-14 Pro ve 14 Pro Max’ten oluşan yeni akıllı telefon serisini, Apple Watch Series 8, Watch SE 2, Watch Ultra ve AirPods Pro 2022 cihazlarını tanıttı. iOS 16 ise Haziran ayında gerçekleşen etkinlikte tanıtılmıştı ve test süreçlerinin tamamlanmasıyla bugün kullanıma sunulacak. iOS 16’nın Türkiye’de piyasaya sürüleceği saat de belli oldu.

IOS 16 TÜRKİYE’DE SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, iOS 16 sürümü bugün akşam saat 20.00’de Türkiye’deki kullanıcılara sunulacak. Ayrıca iOS 16’nın yanı sıra watchOS 9 ve tvOS 16 da bugün aynı saatte kullanıcılara sunulacak.

IOS 16 ALACAK CİHAZLAR

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 16, watchOS 9 ve tvOS 16 alacak cihazların listesini de duyurdu;

• iPhone 14

• iPhone 14 Plus

• iPhone 14 Pro

• iPhone 14 Pro Max

• iPhone SE (2022)

• iPhone 13 mini

• iPhone 13

• iPhone 13 Pro

• iPhone 13 Pro Max

• iPhone 12 mini

• iPhone 12

• iPhone 12 Pro

• iPhone 12 Pro Max

• iPhone 11

• iPhone 11 Pro

• iPhone 11 Pro Max

• iPhone Xs

• iPhone Xs Max

• iPhone Xr

• iPhone X

• iPhone 8

• iPhone 8 Plus

• iPhone SE (2. nesil)

• iPod touch (7. nesil)

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