Türkiye Gazetesi

Meta Platforms Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Daha önce 23 Ağustos’ta yapılacağı duyurulan toplantı ertelenmişti. Nihayetinde sözlü savunma toplantısının 11 Ekim'de saat 10.30'da yapılacağı açıklandı.

Toplantıya, söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, ‘Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ’ uyarınca, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 4 Ekim'e kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları bekleniyor.

Toplantıda dinleyici olarak yer almak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebilecekler. Bu amaçla Rekabet Kurumunun web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekiyor.

Meta, insan zihnini okuyan yapay zeka programı yaptı Teknoloji devi Meta, uzun süredir yapay zeka algoritmalarını geliştirmeye odaklandı. WhatsApp, Instagram ve Facebook’un sahibi olan şirket, insanların zihnini okuyan bir algoritma geliştirmeyi başardı.

Meta'nın yapay zeka sohbet robotundan Zuckerberg'e ağır sözler Teknoloji devi Meta’nın geliştirdiği BlenderBot3 isimli yapay zeka sohbet robotu şirketin CEO’su Mark Zuckerberg hakkında şaşırtıcı bir açıklama yaptı.