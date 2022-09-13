Türkiye Gazetesi

Popüler internet TV ağı Netflix, Disney+, Amazon Prime Video başta olmak üzere birçok rakip platform yükselişe geçerken fiyatlarına zam yaparak kullanıcılarını kızdırdı. 2022 yılı içinde Netflix, Türkiye fiyatlarına ikinci defa zam yaptı. Kısa süre önce yansıyan zam kararı sonrası yeni fiyatlar da merak konusu haline geldi. Peki, Netflix abonelik ücretleri ne kadar oldu?

Netflix, abonelerinin ihtiyaçlarına göre Temel, Standart ve Özel şeklinde üç farklı abonelik seçeneği sunuyor. Daha az para ödeme karşılığında daha sınırlı hizmet almak isteyenlerin kullandığı Temel paket sadece geçtiğimiz yıl 26,99 TL iken bu son zamla birlikte bir yıl içinde inanılmaz derecede yükselmiş oldu. İşte Netflix tüm fiyatlar…

NETFLIX FİYAT LİSTESİ

Dünya çapında en çok abonesi bulunan internet TV ağı Netflix, Nisan ayında Türkiye fiyatlarına zam yapmıştı. Beş ay önce yapılan zamdan sonra Temel Plan’ın fiyatı 26,99 TL’den 37,99 TL’ye yükselmişti. Ancak artık Netflix Temel Plan abonelik fiyatı 45,99 TL‘ye çıktı.

Standart Plan ise 57,99 TL’den 69,99 TL’ye yükseldi. Netflix Özel Plan abonelik fiyatı da 77,99 TL’den 93,99 TL‘ye yükseldi.

Netflix Türkiye güncel fiyatları:

• Temel Plan (Tek cihaz, 480p çözünürlük): 45,99 TL

• Standart Plan (İki cihaz, 1080p çözünürlük): 69,99 TL

• Özel Plan (Dört cihaz, 4K + HDR çözünürlük): 93,99 TL

Netflix fiyatını yarı yarıya indirecek paketi ortaya çıktı Popüler internet TV ağı Netflix, üst üste yaptığı zamların ardından tepki çekince daha uygun fiyatlı ama reklamlı bir paket üzerinde çalışmaya başladığını duyurmuştu. Şirketin, reklamlı abonelik paketinin fiyatı da ortaya çıktı.

Netflix reklamlı abonelik seçeneğini bekleyenlere kötü haber: Sevilen özellik olmayacak Netflix, yakında piyasaya süreceği reklam destekli abonelik planı ile uzun süredir konuşuluyor. Daha uygun fiyatlı olmasından ötürü bazı kullanıcılar tarafından tercih edilmesi beklenen üyelik planının taşıt kullanırken TV izleyenler için kullanışlı olmayacağı ortaya çıktı.