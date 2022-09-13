Türkiye Gazetesi

Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, merakla beklenen çevrim içi gizleme özelliğini bazı şanslı beta test kullanıcılarına sundu. Ancak bundan bahsetmeden önce gelin WhatsApp’ın yeniliklerinin hikayesine kısaca göz atalım…

Geçtiğimiz ay teknoloji devi Meta şirketinin CEO'su Mark Zuckerberg Facebook'taki açıklamasında WhatsApp'a gelecek üç yeni özelliği açıklamıştı. Birincisi geçmiş grup katılımcılarını görüntüleme, ikincisi anlık fotoğraf paylaşımlarında ekran görüntüsü alınmasını engelleme ve üçüncüsü ise uygulamada çevrim içi olduğunuzu kimlerin görebileceğini ayarlardan değiştirme.

WHATSAPP ÇEVRİM İÇİ NASIL GİZLENİR?

WhatsApp çevrim içi gizleme seçeneği hakkında yeni bir gelişme yaşandı. WABetaInfo’nun haberine göre, uzun bir gecikmeden sonra platform nihayet Android 2.22.20.9 güncellemesiyle beta sürümünü kullanan bazı şanslı beta test kullanıcılarına özelliği sundu.

WhatsApp çevrim içi gizleme ayarı son görülme ayarı ile aynı yerde olacak (Foto: WABetaInfo)

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, çevrim içi durumunuzu WhatsApp Ayarları > Hesap > Gizlilik > Son görülme ve çevrimiçi sekmelerini sırasıyla takip ederek gizleyebileceksiniz. Ancak şu anda WhatsApp çevrim içi gizleme özelliği bir grup Android beta test kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor. Henüz tüm kullanıcılara sunulmadı ve bir iki ay içinde herkese sunulmasını bekliyoruz.

WHATSAPP ÇEVRİM İÇİ GİZLEME ÖZELLİĞİ NASIL YAPILIR?

Bununla birlikte, beta test kullanıcısı olmak için Android’de Play Store’dan WhatsApp uygulamasını aratın, ardından WhatsApp resmi uygulamasının altında beta test programını kullanma seçeneği görünecek. İstenilen adımları takip ederek beta test programına kaydolabilirsiniz ve böylece tüm WhatsApp yeniliklerini herkesten önce test etme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Ayrıca unutmadan belirtelim; çevrim içi gizlilik ayarı son görülme ayarı ile aynı olacak. Yani son görülmeniz herkese kapalıysa çevrim içi bilginiz de kapalı olacak, eğer son görülme bilginiz rehberinizde kayıtlı kişilere açıksa çevrim içi bilginiz de açık olacak.

WhatsApp’ın gizli özelliklerini bilenler havasını atıyor... İşte mesajları baştan sona değiştiren işaretler Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, 2 milyarı aşkın kişi tarafından kullanılsa da pek çok kişi uygulamadaki işlevsel özellikleri kullanmayı bilmiyor. Örneğin, WhatsApp’ta yazı fontu değiştirme, yazıyı boldlama (kalınlaştırma) nasıl yapılır? İşte WhatsApp’ın gizli özellikleri…

Haftalardır bekleniyordu... WhatsApp yeni özelliği tüm kullanıcılara sundu Popüler mesajlaşma ağı WhatsApp, yeni bir özelliğini tüm kullanıcılara sundu. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan şirket, artık yöneticilerin gruplardaki mesajları silebileceğini duyurdu.