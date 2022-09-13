Türkiye Gazetesi

E-ticaret ve teknoloji devi Amazon'un da kurucusu olan girişimci Jeff Bezos, uzay turizmi hayalini gerçekleştirmek için 2000 yılında Blue Origin isimli şirketi kurmuş ve Elon Musk'ın SpaceX şirketinin en büyük rakiplerinden biri olmuştu. Ancak Blue Origin yine başarısızlıkla sonuçlanan bir roket testiyle gündemde.

Blue Origin'e ait 'New Sheppard' isimli rokette fırlatmadan 1 dakika sonra arıza meydana geldi. Arızadan kısa süre sonra roketin üzerinde bulanan ve insanların taşınması için tasarlanan kapsül, güvenlik sisteminin devreye girmesiyle otomatik olarak roketten ayrıldı. Ardından kapsül paraşütle zorunlu iniş yaptı ve Teksas'taki bir çöle düştü. Roket ve kapsülün ayrıldığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

KİMSE YARALANMADI

Blue Origin tarafından yapılan açıklamaya göre, arıza, roket yaklaşık 8 bin 500 metre yükseklikte bin 126 kilometre hızla giderken meydana geldi. Şirketten yapılan açıklamada, "Bugünkü uçuş sırasında takviye motor sisteminde arıza meydana geldi. Kapsül kurtulma sistemi, kapsülü motor bölümünden başarıyla ayırdı. Güçlendirici zemine çarptı. Bildirilen herhangi bir yaralanma yok" ifadeleri kullanıldı.

New Shepard insansız uzay seferleri için kullanılırken, gelecekte uzay turizmi için de değerlendirilmesi planlanıyor.

NASA, SpaceX ile Blue Origin rekabetini kızıştıracak NASA, Ay programı Artemis için ikinci bir insanlı Ay’a iniş aracı geliştirme planlarını duyurdu. Uzay ajansı, rekabeti kızıştırmak üzere SpaceX’in yanı sıra büyük ihtimalle Blue Origin’i de programa dahil edecek.

Ünlü komedyen Pete Davidson, Blue Origin ile uzaya gidecek Milyarder Jeff Bezos’ın şirketi Blue Origin, yeni insanlı uzay uçuşunu 23 Mart'ta başlatmayı planlıyor. NBC’de yayınlanan Saturday Night Live TV programının yıldızı Pete Davidson da yolculardan biri olacak.