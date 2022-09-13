Türkiye Gazetesi

NASA, Artemis isimli Ay programı ile 50 yıllık aranın ardından yeniden astronotlarını Ay’a göndermeyi planlıyor. İlk insanlı uçuşun 2025 yılında yapılması planlanırken, Artemis programının öncüsü olarak görülen CAPSTONE (Otonom Konumlandırma Sistemi Teknolojisi İşlemleri ve Navigasyon Deneyi) uydusu Ay’ın çevresinde dolaşarak keşfe başlamıştı.

NASA’nın 28 Haziran'da fırlattığı CAPSTONE uydusu, ilerleyen yıllarda Ay’ın yörüngesine kurulması planlanan uzay istasyonu için veri topluyor. 2024 veya 2025 yılında yapılması planlanan ilk insanlı görev öncesinde NASA, Ay’ın yörüngesinde bir uzay istasyonu kurarak Ay görevlerini sürekli hale getirmek istiyor.

SORUN ÇÖZÜLEMEDİ

CAPSTONE, 4 ay sürecek yolculuğunu sürdürüyor ancak 8 Eylül günü uydu, bir yörünge düzeltme manevrası sırasında güvenli moda girdi ve düzeltilemedi. NASA konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, “Görev operasyon ekibi uzay aracıyla temas halinde ve Deep Space Network (uzay araçlarıyla iletişim kurulmasını sağlayan yer tabanlı ağ) desteğiyle çözüm için çalışıyor.” dedi. İkinci açıklamada ise uzay ajansı sorunun çözümü için çalıştıklarını tekrarladı.

Uyduyu geliştiren uzay şirketi Advanced Space de "Görev operasyon ekibi araçla temas halinde ve anomaliyi çözmek için çalışıyor. Çözüme yönelik çabalar ilerledikçe daha fazla güncelleme sağlanacaktır. Uzay aracı, Ay'a doğru planlanan rotasında kalmaya devam ediyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.

NASA’dan siber saldırı açıklaması: James Webb Teleskobunun gönderdiği fotoğrafta tespit edildi Siber güvenlik şirketi Securonix, bilgisayar korsanlarının James Webb Uzay Teleskobu’nun gönderdiği bir görüntünün kopyasına kötü amaçlı yazılım yüklediğini belirtti. Fotoğraf amacıyla hackerlar kullanıcıları kandırmaya çalışıyor.

NASA, 50 yıl önce yaptığını bu defa yapamıyor: Artemis 1 görevi çıkmaza girdi ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 50 yıl sonra yeniden Ay yüzeyine insanlı görevler başlatmayı amaçlıyor. Space Launch System (SLS) isimli roketi ve Orion kapsülünü geliştiren uzay ajansı, şu ana kadar insanlı görev öncesi deneme uçuşu olan ilk Artemis görevini bile başlatabilmiş değil.