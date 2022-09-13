Türkiye Gazetesi

Farklı ülkelerde yaşayan bir grup bilim insanı, ortak bir çalışmada ilk defa baba olan erkeklerde nörolojik değişiklikler tespit etti. Hakemli bilimsel dergi Cerebral Cortex'te yayımlanan araştırma, yeni babaların beyin kortikal hacminin yüzde ikisinin doğumun ardından kaybedildiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, yarısı İspanya’da yarısı ABD'de yaşayan 40 erkeğin beynini manyetik rezonans görüntüleme (MR) tekniğiyle analiz etti. İspanya'daki çalışmada erkeklerin beyni, eşlerinin hamile kalmalarından önce ve doğumdan birkaç ay sonra olmak üzere iki defa incelendi. ABD'deki erkekler ise eşlerinin hamileliğinin orta ve son evrelerinde ve doğumdan 7-8 ay sonra analiz edildi. Ayrıca kontrol grubu da oluşturuldu ve bu grupta 17 çocuksuz erkeğin beyni incelenerek aralarındaki farkların ortaya çıkması sağlandı.

KORTİKAL BÖLGE KALINLIĞINDA AZALMA

Bilim insanları, tüm verileri bir araya toplayarak erkeklerin beyinlerini hacim, kalınlık ve yapısal özellikleri bakımından karşılaştırdı. Bulgulara göre, ilk çocuğun doğumunu takiben beyin korteksinde kayıp meydana geldi.

Serebral korteks, beyin zarı veya gri madde diye de adlandırılan ‘kortikal bölge’, kalınlığı 1,5 ile 5 milimetre arasında değişen bir örtü olarak da düşünülebilir. İnsan beyninin en gelişmiş kısmı olduğu tahmin edilen bu örtü, düşünme, algı ve dil gibi işlevlerden sorumlu. Bu bölüm işlevsellik bakımından birincil motor korteks, görsel korteks veya işitsel korteks gibi kısımlara ayrılıyor.

Kortikal hacimdeki kayıp kötü bir şey gibi görünse de aslında olumlu sonuçları bulunuyor. Araştırmacılara göre, bu bölgedeki miktarın azalması, beynin çocukla bağlantı kurma sürecini daha güçlü ve daha verimli hale getirmeye yarıyor. Bununla birlikte, daha önceki çalışmalarda annelerde de benzer kortikal daralma görülmüştü. Bu daralmanın, beynin çocuğa karşı daha büyük sinirsel tepkiler vermesini sağladığı ve ebeveynin çocukla kurduğu bağı güçlendirdiği anlaşılmıştı.

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