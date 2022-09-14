Türkiye Gazetesi

Ming-Chi Kuo, teknoloji devi Apple’ın iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleriyle yanlış bir strateji uyguladığını aktardı. Özellikle iPhone 14 Plus’ın ön satışları Apple’ın istediği seviyeden oldukça uzak. Bu arada Apple, daha küçük ekranlı iPhone modeli olan mini modeli 14 serisinde tercih etmemişti ve mini model yerine standart iPhone 14’ten daha büyük ekrana sahip olan ancak aynı özellikleri taşıyan iPhone 14 Plus’ı satışa sunmuştu.

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri hem ekran boyutu dışında birbirinin aynısı hem de Apple’ın geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 13’e tasarım ve teknik özellikler bakımından oldukça benziyor.

IPHONE 14 PLUS HATASI

Analist Kuo, iPhone 14 ve 14 Plus’ın satışa çıkacağı gün perakende mağazalarında stokta olacağı yönündeki bilgiye dayanarak zayıf bir satış talebi olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin satışı ise oldukça yüksek, zira ön sipariş teslim tarihleri 1.5 ay daha uzatıldı.

iPhone 14 ve 14 Plus, satış sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 45'ini oluştururken Apple’ın bu telefonların üretimini azaltması bekleniyor. Teknoloji analistleri, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ın ön sipariş sevkiyatlarına bakarak bu yıl piyasaya sürülen iPhone SE (üçüncü nesil) ve geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone 13 mini'den daha zayıf olduğu sonucuna varıyor.

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