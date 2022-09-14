Türkiye Gazetesi

YouTube platformunun aldığı karara bakılırsa, artık ücretsiz şekilde platformu kullananlar her videodan önce peş peşe beş video izlemek zorunda kalacak. Bu reklamları atlamak ise imkansız, video açılana kadar beş reklamı da izlemek zorunlu. Dünyanın en popüler video paylaşım sitesi YouTube’ın amacı, kullanıcıları ücretli abonelik sistemi Premium'a yönlendirmek.

Şu anda test edildiği anlaşılan bu yeni reklam formatına kadar kullanıcılar YouTube’da video izlemeye başlamadan önce iki reklam izlemek zorunda bırakılıyordu.

YouTube’ın reklam kararı sosyal medyada büyük tepki çekti. YouTube Free kullanıcıları atlamanın mümkün olmadığı beş videonun oldukça fazla ve can sıkıcı olduğunu dillendirdi.

YOUTUBE'DA 6 SANİYE UZUNLUKTA 5 REKLAM

Konuya ilişkin açıklama yapan YouTube ise beş reklamdan oluşan yeni reklam formatını kabul etti. YouTube’ın da açıkladığı gibi, bu ‘tampon’ reklamlar genellikle 6 saniye uzunluğunda ve atlanamayan kısa biçimli reklamlardır.

Şu anda tüm YouTube kullanıcıları beş reklamdan oluşan yeni formatı deneyimlemiyor. Sadece belli başlı kullanıcılar yeni formata geçmek zorunda kaldılar. Ancak ilerleyen haftalarda bu özelliğin herkese sunulması bekleniyor.

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