Türkiye Gazetesi

Araç kiralama şirketi Vanarama’nın yürüttüğü yeni bir araştırmaya göre, Tesla'nın yeni mikroçipi 2033 yılına kadar insanlardan daha zeki hale gelecek. Şu anda Tesla elektrikli otomobillerin D1 mikroçipleri zaten insan beyin kapasitesinin yüzde 36'sına sahip. Bu yeni mikroçipler saniyede 362 trilyon işlemi gerçekleştirebilirken, insan beyni bir katrilyon işlem yapabilir.

Elon Musk'ın şirketi, Dojo süper bilgisayar platformunun bir parçası olan yeni D1 çipini bu yıl piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Vanarama'ya göre D1 çipi, Tesla’nın kendi kendine sürüş sisteminin önemli bir parçası olacak.

İNSAN 25 YILDA, TESLA 17 YILDA AYNI SEVİYEDE

Bir bebeğin ilk yılında üç katına çıkan ve 25 yaşında tam olgunluğa ulaşan bir insan beyni, yaklaşık 100 milyar nöron içerir. Araştırmacılar uzun zamandır yapay zekanın bir gün insanların entelektüel kapasitesini aşacağını düşünüyor. Ancak ne zaman gerçekleşeceğine dair farklı görüşler ortaya atılıyor.

Hardware 3 olarak bilinen önceki çip, 2019'da saniyede 144 trilyon işlem gerçekleştiriyordu. Daha önceki Hardware 2 ise 72 trilyon işlemi gerçekleştirebiliyordu. D1 mikroçipine gelecek olursak, altı yıl önce kullanılan Nvidia cihazından tam 30 kat daha güçlü. Bu büyüme oranına bakarak Vanarama, Tesla'nın gelişiminin başlangıcından itibaren olgun bir insan beyni düzeyine ulaşmasının sadece 17 yıl süreceğini açıklıyor.

Vanarama şirketi, "Bu çipler, Tesla'nın mevcut otomatik sürüş işlevlerinde etkili oldu ancak önümüzdeki on yılda çok daha fazla potansiyel var. Bu, kendi kendine giden arabaları yollarda görmemizin 11 yıl olacağı anlamına mı geliyor yoksa çok daha erken mi olacak, bunu sadece zaman ve yenilik gösterecek.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Tesla en yeni otomobillerini Dubai çöllerinde test etti Tesla, gündüz sıcaklıklarının genellikle 50 santigrat dereceye ulaştığı bu yaz aşırı ısı ve dayanıklılık testleri yapmak için birkaç aracını Dubai'ye getirdi. Tesla'nın iki yeni modeli Dubai'nin çöllerinde test sürüşü gerçekleştirdi.

Tesla 'güvenliği' ileri sürerek yine zam yaptı: Elon Musk’a tepki yağdı! Elektrikli otomobil devi Tesla, Tam Otonom Sürüş (FSD) yazılımının fiyatını 15 bin dolara çıkarıyor. Zammı Twitter'dan duyuran Tesla CEO'su Elon Musk’a tepki yağdı.