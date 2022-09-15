Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi iş birliğiyle dünyanın elektronik harp kabiliyetlerine sahip ilk insansız su üstü aracı geliştirildi. Dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracını NATO bizzat istedi.

İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan Marlin SİDA, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor. Marlin Sida’nın kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor.

YERLİ SİDA NATO TATBİKATINA GİDİYOR

Gelişmeyi Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA’larından sonra SİDA’larıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Marlin Sida dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu! Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye” ifadelerine yer verdi.

TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, Yalova’da üretilen Marlin SİDA isimli insansız su üstü platformu NATO tatbikatına davet edildi. Marlin SİDA, Türkiye’yi NATO’da temsil eden ilk insansız platform olma özelliğini de taşıyor.

ULAQ SİDA projesinde kritik anlaşma: ‘Mavi Vatan’ın koruyucusuna yerli motor TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ ile Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ arasında Türk savunma sanayisi açısından önemli bir anlaşma yapıldı. Buna göre, Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) yerli dizel motorla çalışacak.

Mavi Vatan savunmasına yeni güç: SANCAR SİDA denize indirildi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 'Mavi Vatan' savunmasında kullanması için geliştirilen SANCAR SİDA'nın (Silahlı İnsansız Deniz Aracı) denize indirildiğini açıkladı. Milli teknoloji hamlesi kapsamında çalışmalarını hızlandıran Türk savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin Mavi Vatan savunmasında etkinliğinin artırılması amacıyla yeni ürünler geliştiriyor.