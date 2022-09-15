Türkiye Gazetesi

Akıllı telefon fiyatlarının 15-20 bin TL’nin üzerine çıkmasıyla pek çok kişi özellikle pasaport ya da kimlikle ziyaret edilebilen ülkelere giderek akıllı telefon satın alıyor. Kimi vatandaşlar ise e-ticaret uygulamaları üzerinden ya da karaborsadan, yurt dışından getirilmiş ve kutusu bile açılmamış telefonları yarı fiyatına alıyordu. Ancak bu yöntem ticarete dökülünce yurt dışı kaynaklı telefon satışlarında patlama yaşandı.

Daha uygun fiyatlarla akıllı telefon satın alıp Türkiye’ye getiren ve Türkiye’de kullanabilmek için IMEI Kullanım Süresini Uzatma işlemi yapan vatandaşlar şimdi kara kara düşünmeye başladı. Çünkü e-Devlet’te yer alan ‘IMEI Kullanım Süresini Uzatma’ sayfası artık devre dışı. Peki, bu telefonlar ilerleyen dönemlerde nasıl çalışacak?

IMEI KULLANIM SÜRESİ UZATMA MENÜSÜ KAPATILDI

ShiftDelete.Net’in haberine göre, yurt dışından telefon satın alıp Türkiye’de kullanmak için üç yöntem var. Çift SIM kartlı telefonlarda her SIM kart yuvasının ayrı bir IMEI numarası olduğu için telefon kutusundan çıkarıldığında 120 gün bir SIM kart yuvasında, 120 gün diğer SIM kart yuvasında olmak üzere 240 gün çalıştırmak mümkün. Ancak 240 gün dolduğunda şu üç yöntem devreye giriyor;

Telefonu pasaporta kaydettirmek, Yıl başına kadar beklemek, Geçici IMEI kaydı yaptırmak.

Binlerce kişi IMEI Kullanım Süresini Uzatma işlemini tercih ediyordu. Ancak e-Devlet’te yer alan ‘IMEI Kullanım Süresini Uzatma’ menüsü artık çalışmıyor ve artık bu yöntem kullanılamaz hale geldi.

Bununla birlikte, diğer iki yöntemi kullanarak yurt dışından satın alınan telefonları Türkiye’de kullanmak mümkün. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 120 gün kullanım hakkı düzenlemesi bir takvim yılı için geçerli olduğundan yıl başında kullanım hakları sıfırlanacak ve telefonlar yeniden kullanıma açılacak.

Kaçak telefonlara atılan IMEI numarası başınızı derde sokabilir Telefonculardan önemli uyarı, yurt dışından getirilen telefonlara kayıt yaptırmak yerine başka bir telefona ait IMEI numarasını attıranların başı derde girebilir.

IMEI numaralı cihazların ticaretine düzenleme Mobil cihazlara ait uluslararası elektronik kimlik bilgisini gösteren numaraya haiz eşyanın ihracatı ve serbest dolaşıma girişi öncesinde, uygunluk kontrolü için BTK'ye başvurulacak