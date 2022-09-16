Türkiye Gazetesi

Google’da çalışan bilgisayar bilimcileri, görüntüsüne bakarak kokusunu tahmin edebilen yapay zekayı ‘koku haritası’ sayesinde geliştirmeyi başardı. Ekip, 5 binden fazla farklı molekülün lezzet ve koku veri kümelerini kullanarak algoritmayı eğitmek için moleküllerin ayırt edici kokularını koku haritasına işledi. Benzer kokuları temsil eden noktalar haritada birbirine yakın konumlandı.

Çalışmayı yürüten Google ekibi makalede, "Model koku kalitesini tanımlamada bir insan kadar güvenilir" vurgusunda bulundu.

TAT VE KOKU ÜRETMEDE KULLANILABİLİR

Google ekibinin bioRxiv'de yayımladığı makaleye göre, yapay zekanın tahminlerinin ne kadar doğru olduğu deneylerle teyit edildi. Araştırmacılar, 15 katılımcıdan 320 molekülün kokusunu tanımlamasını istedi ve ardından bu tahminleri yapay zekanın tahminiyle karşılaştırdı. Ekip yapay zekanın tahminlerini, “Model koku kalitesini tanımlamada bir insan kadar güvenilir. Bir molekülün yapısından yola çıkarak kokusunu tahmin etmede olağanüstü bir yetenek sergiledi.” sözleriyle açıkladı.

İkinci deneyde ise araştırmacılar yapay zeka aracının sinek kovucu molekülleri ne kadar doğru tanımladığını ortaya koydu. İki veri kümesiyle eğitildikten sonra algoritma veri kümelerinin dışında kalanlar da dahil olmak üzere, hemen hemen her molekülün sinekleri kovmada ne kadar etkili olduğunu doğru bir şekilde tahmin etmeyi başardı.

Araştırmacılar, yapay zeka modelinin yeni koku veya tatların üretilmesinde kullanılabileceğini düşünüyor. Hatta sivrisinekler veya diğer hastalık taşıyan böcekler için yeni, etkili uzaklaştırıcı tekniklerin geliştirilmesinde de kullanılabilir.

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