Türkiye Gazetesi

İsviçre merkezli Almanca yayın yapan MacPrime sitesinin iddiasına göre, Apple bu yılın sonlarında uydu bağlantılı Acil SOS özelliğini ABD ve Kanada dışındaki ülkelere de genişletecek. 2022 bitmeden uydu iletişimi özelliği diğer ülkelere de gelecek ve ardından 2023’te uydu iletişimine sahip iPhone 14 modelleri pek çok ülkede aktif olacak. Bununla birlikte, iddia kaynağı, iPhone 14 ile uyumlu uydu iletişimi özelliğinin ilk etapta hangi ülkelerde sunulacağını belirtmedi.

Uydu bağlantılı Acil SOS özelliği, iPhone 14 modellerinin doğrudan bir uyduya bağlanmasını sağlayan önemli bir iletişim özelliği. Uydu bağlantısı sayesinde iPhone kullanıcıları hücresel ve Wi-Fi kapsama alanı dışındayken bile Acil Durum SOS ile acil servislere SMS gönderebilecek.

UYDU İLETİŞİMİ ÜCRETLİ Mİ?

Apple, bu hizmetin ABD ve Kanada'da piyasaya sürüldüğünde ilk iki yıl boyunca ücretsiz olacağını açıkladı. Bu ifade, Apple’ın gelecekte uydu bağlantısı için ödeme isteyeceği anlamına geliyor. Bu arada, uydu iletişiminin Türkiye'de sunulması halinde direkt ücretli bir şekilde başlatılacağı yönünde görüşler var.

Apple, uydu bağlantısının işlevselliğini de açıkladı. ‘Doğrudan gökyüzü ve ufka bakan ideal koşullarda’ bir mesajın gönderilmesinin 15 saniye sürebileceğini ancak bir mesajın ‘hafif veya orta yapraklı ağaçların altındayken’ gönderilmesinin bir dakikadan fazla sürebileceğini belirtiyor.

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